"¿Sushi hay?": el video del paciente con coronavirus aislado y hasta cuándo permanecerá internado

El primer paciente con coronavirus detectado en la Argentina permanece desde anoche internado en el Sanatorio Agote de Swiss Medical. Fue trasladado de La Suizo por la noche, después de que el Ministerio de Salud confirmara su diagnóstico. Cómo fueron las primeras horas de cuarentena, cómo ingresó a la clínica y el insólito video que grabó desde su habitación.

De acuerdo a lo que pudo confirmar BigBang, el hombre de 43 años ingresó el domingo por la noche a la clínica de Barrio Norte. Había regresado de Italia ese mismo día en un vuelo directo de Alitalia. "Entró caminando por la guardia. Tenía fiebre y dificultades respiratorias", precisaron fuentes del sanatorio. Se le realizó de inmediato el test y el diagnóstico se confirmó en una hora. "Una vez que se constató que tenía el virus, se procedió a la activación del protocolo y estuvo en reclusión en un box ubicado en el sótano".

Aunque su identidad no trascendió, el hombre grabó un video desde la habitación en el que se lo puede ver relajado y bromeando con una de las enfermeras que lo atendía. "¿No sabés a qué hora me traen la comida, no? ¿Sushi hay? ¿No, no?", indagó. El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, confirmó esta mañana que el estado de salud del paciente es "bueno", y señaló que podría permanecer internado otros siete días.

Luego le volverán a realizar los hisopados para chequear si continúa la permanencia del virus en las vías aéreas y si las pruebas realizadas en el Instituto Malbrán arrojan resultado negativo podrá ser dado de alta. Si por alguna razón el virus continúa en el cuerpo, el paciente con coronavirus será sometido a estudios cada 48 hroas hasta que desaparezca la enfermedad.

Al momento de atravesar los controles en Ezeiza, el hombre no presentaba ningún síntoma, razón por la cual el protocolo no se activó en el momento. Incluso le tomaron la temperatura a todos los pasajeros. Según el ministro Quirós, además que las siete personas que compartieron el mismo sector del vuelo que arribó al país este domingo se encuentran aisladas en sus hogares y que no fueron trasladadas a hospitales ni sanatorios privados. Todos recibieron las visitas de médicos y tienen la instrucción de permanecer en cuarentena 14 días.