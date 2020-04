"¡Te tengo grabada!": el tremendo cruce en vivo entre la médica del geriátrico de Belgrano y una familiar

Martes por la noche: esquina de Avenida de Los Incas y Zapiola. Mientras el SAME desplegaba un importante operativo sanitario para rescatar a los ancianos que permanecían en el geriátrico infectado con coronavirus, la familiar de uno de los internados cruzó en vivo a la directora médica a cargo de la atención del lugar y le advirtió que había grabado las comunicaciones que mantuvieron en los últimos días. El feroz cruce y la explicación de la doctora Carla Raffo.

La mujer se encontraba hablando con los medios apostados sobre el boulevard cuando llegó la doctora. "¡Hubo abandono humano! Y si la doctora hubiera estado enferma o imposibilitada, que sería normal y humano, tendrían que haber puesto una persona de reemplazo", increpó la familiar de uno de los ancianos, en alusión a la explicación que estaba dando la médica, quien sostuvo que se realizó el sábado el correspondiente hisopado, tras haber sido notificada de que estuvo en contacto con uno de los jubilados positivos.

"¡No hubo abandono!", se defendió de inmediato Raffo, ubicada a muy pocos metros del lugar. "La doctora me dijo que los dueños, y lo tengo grabado, no estaban haciendo todo lo que tenían que hacer. Lo tengo todo grabado y lo presenté en la fiscalía", denunció la mujer.

Rápida de reflejos, la médica aseguró que se había realizado el hisopado correspondiente y que el geriátrico les comunicó el fin de semana a los familiares de los pacientes que no podían seguir atendiendo por "falta de personal". Además, indicó que se realizaron los correspondientes llamados a las obras sociales: "Activamos el protocolo inmediatamente cuando nos enteramos de que parte del personal también tenía síntomas".

"Nos hemos manejado de la mejor forma posible. En el 107 nos dijeron que teníamos que trasladar a los pacientes con sus obras sociales, pero no tuvimos muchas respuestas. Un geriátrico no es una clínica, es un geriátrico. Uno no está las 24 horas, sino que se hace un control de los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Cuando nos enteramos de que había asistentes que tenían síntomas nos dijeron que teníamos que derivar a todos los pacientes a sus obras sociales. Empezamos a pedir ayuda", contó la médica.

Al momento de ingresar, el equipo dirigido por Alberto Crescenti constató que sólo había tres personas al cuidado de los adultos mayores. En total, se registraron 19 pacientes con Covid-19 en el lugar. "Estamos pidiendo ayuda al gobierno de la Ciudad. Nos prometieron que nos iban a mandar personal calificado para poder atender a los pacientes del geriátrico", denunció.

Los familiares acusaron a la institución de no haber activado el protocolo, pese a que el primer positivo se registró el miércoles de la semana pasada. La única persona a cargo que encontraron en el lugar era un enfermero, quien además dio positivo. "En el día de hoy nos llegaron los resultados positivos. Nos quedamos sin personal. La gente no quiere venir a trabajar a un lugar en el que hubo casos positivos", denunció, en línea con lo asegurado por los dueños del geriátrico.