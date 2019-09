"Te voy a hacer mierda": una locutora en San Juan fue agredida al aire por su jefe y los oyentes llamaron al 911

En medio de una emisión habitual, que parecía no tener ningún problema, la locutora sanjuanina Claudia Vázquez fue agredida por su jefe y dueño de la Radio FM Bohemia, Rodolfo Ridao, y por la brutalidad del ataque, un oyente se preocupó tanto con lo que escuchó, que decidió llamar al 911 para dar aviso de lo que pasaba en el programa.

Cuando la situación se calmó, la locutora hizo la denuncia contra Ridao, por lo que ahora el hombre denunciado está prófugo de la Justicia y tiene orden de captura.

El hecho ocurrió este martes al mediodía, mientras el programa “Las Mañanitas de Bohemia” estaba al aire. Según el audio que trascendió, la conductora estaba haciendo un sorteo, cuando empezaron a escucharse los gritos de su jefe, mientras le tiraba sus pertenencias al piso y le daba golpes de puño a la puerta.

"Guardá tus cosas ya. No voy a hablar con vos", se escucha que Ridao le gritaba a Vázquez, por lo que ella le decía que se calmara porque estaban al aire. "Estás con gente demasiado buena para vos, basura. Qué tenés que hablar. Sos una hija de puta", le dijo, y sacado, agregó que la iba "a hacer mierda" mientras de fondo se escuchaban fuertes golpes.

La situación resultó tan violenta para los oyentes, que uno de ellos se comunicó con el 911 para dar aviso de lo que pasaba. Ya repuesta, después del brote de su jefe, la locutora fue hasta la Comisaría de la Mujer para hacer la denuncia por violencia de género y violencia laboral contra Ridao y pidió además una restricción perimetral.

La causa la tiene el Quinto Juzgado Correccional, a cargo del juez Matías Parrón, quien emitió una orden de detención contra el empresario radial. Hasta el momento, el conductor no ha sido localizado, porque lo que se encuentra prófugo y es buscado por la policía.

Por su parte, luego de hacer la denuncia, Vázquez subió a sus redes sociales un video donde explicó que sufría agresiones de parte de su jefe desde hacía bastante tiempo, pero que no podía darse el lujo de renunciar porque debía mantener a sus tres hijos, uno de ellos discapacitado.

"Acá me hicieron la guerra. He recibido amenazas de él y su familia si colocaba la denuncia. He recibido amenazas de muerte”, aseguró, y agregó que en el episodio violento de este martes, ella recibió golpes en su pecho.

Como el caso tomó repercusión pública, varios locutores de la radio salieron a defender a Ridao en un video que publicaron en distintos medios, aunque finalmente uno de ellos confesó que el propio empresario los obligó a hacer la filmación, porque les dijo que si no hablaban, los echaba.

"Todos nos sentíamos raros, porque por un lado había una compañera hostigada, y por el otro, nosotros nos quedábamos sin trabajo. La reunión duró 10 minutos, y cuando veo el video subido a las redes sociales, ahí me di cuenta que no tenía sentido y que esto no podía ser mostrado así. Por eso decidí renunciar, porque me parecía que era lo correcto, había que priorizar la salud de Claudia y me puse en contacto con ella para solidarizarme", contó en las últimas horas a TN Cristian Navas, colega de Vázquez.