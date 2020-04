"Tiene un discurso de odio": el repudio a los dichos gordofóbicos de Yanina Latorre

Una serie de dichos de la panelista Yanina Latorre en un video que subió a redes sociales causaron amplio rechazo: allí, pedía a sus seguidoras que dejaran de "amasar" y "hacer tortas" durante la cuarentena ya que "van a quedar todas gordas cerdas asquerosas".

Las palabras de Latorre encontraron respuesta en la médica y docente Sol Ferreyra (más conocida en redes por su arroba @soldespeinada), quien la acusó de "misógina, gordofóbica y clasista".

"Es paupérrimo, hasta da un poco de lástima", agregó. "Utiliza el recurso del odio para estar en pantalla sin medir el mensaje que da, solo sabe que funciona y listo, si cuestionarse si lo que hace esta bueno o no".

"Por favor, no perpetúen estos mensajes. No son graciosos, no es humor", pidió Ferreyra. "De ninguna manera hay que bancar estos contenidos, hay mucha gente laburando para terminar con el discurso de odio a los cuerpos sobretodo en redes y esta señora nos trae el humor clasista y barato. El problema tampoco sería que sea una señora intentando hacer humor, ¡está perfecto! El punto es que para sus chistes utiliza premisas de mierda".

TU MENSAJE ES PELIGROSO! No entendes nada! Son un grupo de esperoentos! Q yo me cuide y aconseje a las mujeres cuidarse no es gordofobia. Te falta un poco de humor! Bagre https://t.co/u7KHkEgaDf — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 31, 2020

Lejos de la autocrítica, Latorre volvió a redes para atacar a Ferreyra llamándola "bagre" y escribir mensajes violentos en contra del colectivo feminista. "Son un grupo de miserables acomplejadas que detestan al mundo. Ser feminista es otra cosa. Son un grupo de esperpentos. Que yo me cuide y aconseje a las mujeres cuidarse no es gordofobia", señaló.

La unica q da lastima sos vos! Un pobre mujer q odia todo lo q no es como ella. Las “feministas talibanas” son un grupo de miserables acomplejadas q detestan al mundo https://t.co/c7IeVKOj2S — Yanina Latorre (@yanilatorre) March 31, 2020

"Es un discurso de odio"

En diálogo con BigBang, Ferreyra se hizo eco de los insultos de Latorre remarcando que "el humor no se construye sobre una premisa que ataque personas, eso es bullying y no es un mensaje bueno para dar".

"Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tenés muchos seguidores, hacé un contenido que valga la pena. Bardear mujeres y cuerpos gordos es muy peligroso", agregó. "Se ofende porque le dicen gordofóbica y su respuesta es 'bagre'. Tiene un discurso de odio, sólo ella piensa que eso es humor".

"Ella podría hacer una autocrítica y decir que en las redes le va bien haciendo el personaje de una señora que critica todo. No inventó nada, hay muchos que en redes arman personajes sin filtro y mucha gente se identifica con eso. Pero si lo que estás pensando son ideas que oprimen a otras personas no está bien. El secreto de su personaje es que dice algo que un sector de la sociedad piensa pero que es horrible", concluyó.