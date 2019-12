"Todos nos merecemos el amor": emocionado, Rodrigo Lussich reveló que se comprometió con su novio

En el arranque de la emisión de Confrontados, el programa que conduce por El Nueve junto a Carla Conte, Rodrigo Lussich encaró al público de una manera diferente: emocionado, reveló que se comprometió con Juan Pablo Kildof, con quien lleva cinco meses de relación.

Momento de festejar

El periodista de espectáculos celebró su cumpleaños el sábado y aprovechó el festejo para proponerle matrimonio a su novio. "Todos nos merecemos el amor. Tuve otras relaciones, pero pasaron como siete años y creí que no iba a pasar más. Pero también tenía la sensación que si pasaba, iba a ser con todo. Y acá estamos: es con todo", expresó entre lágrimas de alegría.

"Esta historia nos cambió la vida. Y saben que el amor nos salva. Odio el periodismo referencial pero hay cosas que hay que celebrar. Nos cuesta enamorarnos porque el amor es una excepción y no una regla. Una vez que pasa, festejémoslo", agregó.

Lussich además expresó que siempre eligió la discreción en su vida privada ya que "tenía miedo de incomodar a los otros" aunque aseguró que siempre se manejó sin ocultar nada. "He hablado pocas veces, pero no por vergüenza. Ojalá que esto sirva para concientizar que hay que vivir el amor sin miedo y sin culpa y con libertad", subrayó.

Kildof también habló en el programa, contando que la relación comenzó en Internet. "Me pidió casamiento en un hotel, en Cardales. Rodri tenía todo organizado y yo no sabía nada", agregó sobre la propuesta. "Ese día se me quedó el auto y tuve que pedirle que me ayudara a empujarlo. Después, ya en la cabaña, frente a una laguna, con la luna, me hizo la propuesta y le dije que sí. Siempre soñé con casarme, tener una familia, una casa grande, hijos. Eso me haría feliz".