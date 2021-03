"Tuve un contacto estrecho, estrecho": la pícara confesión de Luciana Salazar sobre Martín Redrado

Luego de incontables idas y venidas, Luciana Salazar y Martín Redrado están protagonizando una reconciliación. En diciembre, la modelo ya había revelado que el economista se había separado de su última pareja, Lulú Sanguinetti.

"Se separó por mí, porque quiere volver conmigo, no por otra cosa", aseguró. Luego, en Estados Unidos, hubo reencuentro y ambos se contagiaron de coronavirus.

Y mientras transita su aislamiento, como corresponde al protocolo, Luciana respondió preguntas de sus seguidores a través de Instagram. "¿Por qué seguís viéndote con Redrado después de todo el mal que te hizo?", preguntó un usuario.

"Creo que se dio cuenta de muchas cosas que hizo mal y no las quiere volver a repetir, y más estando Matilda en el medio", respondió ella.

"¿Estuvieron juntos con Redrado en Miami?", consultó otro fan, ante lo cual Luciana lo confirmó agregando que fue el economista quien la invitó a pasar unos días de descanso en Estados Unidos. Y completó: "Él se quedó y volvía en estos días porque ya hace mucho tiempo que no ve a Matilda".

Además, Luciana dio a entender la posibilidad de que haya sido él quién la contagió de Coronavirus. "Calculo que sí, porque con él tuve un contacto estrecho, estrecho", afirmó pícara.

Vale recordar que, días atrás, luego de su regreso de Miami, se confirmó que Luciana no volvería a ser parte de Polémica en el Bar. “Fue una decisión absolutamente mía y que no tiene nada que ver con el programa”, explicó. Consultada por BigBang, reveló que tiene otra oferta de trabajo mucho más interesante. "Me fui re bien", aseguró Salazar.

Junto a Luciana también se despidió del programa María Fernanda Callejón y de esta manera Rocío Oliva quedó como la única mujer en la mesa.