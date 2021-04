¡Una buena! Ya son más de 4 millones las personas vacunadas con la primera dosis en el país

La Argentina superó ayer, gracias a los casi 200 mil vacunados durante la jornada, los 4 millones de personas inoculadas con la primera dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus, se informó oficialmente.

Según se precisó, la campaña de vacunación se aceleró en los últimos tres días: el lunes 5 de abril se aplicaron 143.367 dosis; el martes 6 de abril, 167.644; y el miércoles 7 de abril se colocaron 199.395 vacunas, cifra con la que se alcanzó el récord de aplicaciones en un día.

Según el Monitor Público de Vacunación ya se aplicaron 4.771.214 vacunas, de las cuales 4.064.154 corresponden a la primera dosis y 707.060 al segundo componente. Desde que inició el proceso de inmunización impulsado por el Gobierno nacional ya se distribuyeron 6.489.846 dosis en todos el país.

En sintonía con esto el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, confirmó que unos 115 mil habitantes del distrito serán vacunados hoy, según los turnos asignados para la jornada, y resaltó que ayer 89.032 bonaerenses fueron inmunizados contra el coronavirus.

"Con la actualización de los datos, se confirmó que ayer la Provincia vacunó a 89.032 bonaerenses. Hoy hay 115 mil turnos distribuidos", destacó el ministro en su cuenta de Twitter. Agregó que "el ritmo de la campaña avanza" y resaltó: "Las medidas de cuidado son claves para evitar la saturación del sistema de salud mientras seguimos vacunando”.

Hoy el gobernador Axel Kicillof también se refirió a los más de 80 mil vacunados en el día de ayer y adelantó que hoy se superará esa cifra por la cantidad de turnos asignados. Además, subrayó que ante el "momento sumamente delicado" que se atraviesa no se puede "mentir o ir con cifras engañosas porque este Gobierno no está en campaña electoral, está en campaña de vacunación”. "Nos dedicamos a cuidar, proteger, vacunar, vacunar y vacunar", completó.

Asimismo hoy por la mañana el presidente Alberto Fernández se refirió a las medidas que comenzarán a regir desde el primer minuto de mañana viernes para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus que ya llegó al país, Fernández dijo que está "haciendo todo" lo que lo deja "en paz" con su "conciencia" y añadió: "Después, que digan lo que quieran y que hablen con la brutalidad con la que hablan y mientan como mientan. A mí, a esta altura no me importa”.

"No me importa el resultado de una elección, me importa que la gente deje de contagiarse y morirse en una pandemia que está en el mundo entero", indicó y concluyó: "Hay que ser muy miserable para inducir a la gente a creer esas cosas”.'

En tanto, sostuvo que le pareció "impactante" el comunicado de Juntos por el Cambio que se opuso a las nuevas medidas "antes de que fueran difundidas" y agregó: "Aún no habían salido y ya se oponían, todo porque las íbamos a dictar nosotros".