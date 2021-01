¿Una o dos dosis? Por qué es importante colocarse el refuerzo de la vacuna de coronavirus

La muerte del inglés Colin Horseman, de 85 años, por coronavirus luego de recibir la primera dosis la vacuna Pfizer-BioNTech levantó preguntas sobre la importancia de recibir las dos dosis.

Cuando el sistema inmunológico se encuentra por primera vez con una vacuna, activa dos tipos importantes de glóbulos blancos. Las primeras son las células B plasmáticas, que producen anticuerpos pero tienen una vida corta. Por ende, sin el refuerzo de la vacuna, su número puede descender drásticamente.

Luego están las células T, cada una de las cuales está diseñada específicamente para identificar y eliminar un patógeno en particular. Algunas de ellas pueden ofrecer inmunidad durante toda la vida, pero por lo general el organismo no tendrá muchas de esas células hasta que llegue la segunda dosis de la vacuna.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Así, el refuerzo es la única manera de volver a exponer el cuerpo a los antígenos, las moléculas de los patógenos que activan el sistema inmunológico, para dar paso a la segunda parte de la respuesta.

"Una vez que hayas recibido el refuerzo, tendrás una frecuencia más alta de células T de memoria. Y hasta cierto punto, también del grupo de células B de memoria. También producirás anticuerpos de mayor calidad", señala al respecto Danny Altmann, profesor de inmunología en el Imperial College de Londres.

La segunda dosis, además, determina que las células B que quedan pueden dividirse rápidamente y multiplicarse en masa, volviendo a elevar la cantidad de anticuerpos circulantes.

La pregunta de cuán efectiva es una dosis única de cada una de las vacunas contra el coronavirus no es fácil de responder, por lo cual Altmann señala que en ese caso, personalmente, se comportaría exactamente como si no se hubiera puesto la vacuna todavía. "No bajaría la guardia ni haría nada diferente", expresó.

Deborah Dunn-Walters, profesora de inmunología en la Universidad de Surrey, en Inglaterra, opina lo mismo. "Hay un par de razones para esoo. Una es que no vas a estar completamente protegido. Y otra es que aún no hay evidencia de que recibir la vacuna evite que contraigas el virus y lo transmitas", describió.

En ese sentido, durante los ensayos de fase 3 de las vacunas ya autorizadas, hubo más anticuerpos y células T en la sangre después de dos dosis que después de una.

Así, para el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, sería un "gran error" omitir la segunda dosis, la cual casi duplica la respuesta inmune de la primera. "No hay datos que demuestren que la protección después de la primera dosis se mantenga después de 21 días", expresó la compañía farmacéutica.

Además, calcular de manera exacta cuánto podría durar la protección de una sola dosis de vacuna es aún más difícil de lo usual ya que todas las aprobadas actualmente se basan en tecnología nueva.

La de Oxford-AstraZeneca y la Sputnik-V involucran versiones modificadas de adenovirus, mientras que las de Moderna y Pfizer-BioNTech, por otro lado, son aún más novedosas: contienen fragmentos minúsculos de ARNm que, al igual que codifican la proteína punta.

Por último, Dunn-Walters también aclara que la inmunidad siempre tarda en desarrollarse, por lo que incluso con una sola dosis durante las primeras semanas luego de la inyección no habrá demasiada protección contra el virus.

Así, para la experta, si bien "hay una parte del sistema inmunológico que llamamos inmunidad innata, que responde de inmediato", esto no puede prevenir una enfermedad por sí solo. "Así que también se necesita inmunidad adaptativa. Pero el problema con la inmunidad adaptativa es que, como su nombre lo indica, se adapta a los desafíos individuales de los patógenos", agrega.

De esta manera, para que las vacunas tengan efecto, deben alentar al cuerpo a producir más células inmunitarias, algunas de las cuales a su vez producen anticuerpos. "Y esto lleva tiempo", dice Dunn-Walters.