"Vengo de palos donde mando todo el tiempo": las razones de la renuncia de Pergolini a Boca

Mario Pergolini presentó su renuncia indeclinable a la vicepresidencia primera de Boca, poco más de un año después de haber ganado las elecciones junto a su compañero de fórmula, el presidente Jorge Amor Ameal.

Y el jueves, en el programa radial Maldición va a ser un día hermoso que se emite por Vorterix, el ex conductor explicó sus razones para alejarse del club.

"Noté que yo no podía llevar a cabo esta visión que tenía, de lo que había que hacer. Yo soy más ejecutivo. Vengo de palos donde mando todo el tiempo, y los tiempos de las instituciones, de un lugar tan grande como Boca, a lo mejor no son mis tiempos" señaló.

Pergolini refirió haberse sentido "limitado" en su trabajo en Boca. "Uno se tiene que correr de los lugares cuando no puede hacer las cosas y dejar que las cosas fluyan. Porque uno pasa a ser el que frena todos los movimientos, no sólo el de uno, si no lo que quieren llevar adelante otros que tiene tanto derecho como uno a llevarlo adelante", agregó.

Y a pesar de que tuvo palabras elogiosas para el líder del Consejo del Fútbol del club, Juan Román Riquelme, y para Amor Ameal, el ex dirigente marcó sus diferencias con ambos.

"Por el lado del fútbol no me puedo meter, eso está más apartado. Está manejado de una forma que a lo mejor no coincide con lo que es mi visión de cómo deberían ser estas cosas. Uno no puede quedarse en un lugar solo porque es bueno", sentenció.

Así, describió al marketing, la tecnología y los medios como su fuerte, y remarcó que a no estaba de acuerdo con la forma en la que se están encarando esos campos en el club.

"Para mí las comunicaciones tienen que ir todas en conjunto y tiene que tener una forma de llevarse a cabo. Creo que en el último año y medio hemos crecido mucho, nos ha ido muy bien, pero creo que tienen que tener cierta coherencia. Cuando no podés estar dentro de esa coherencia, creo que eso se rompe y no lo puedo llevar a cabo porque me es complicado, no tengo qué aportar", agregó.

Finalmente, Pergolini reveló sentirse "frustrado y un poco triste" con la situación pero aseguró que las relaciones con sus pares en Boca "no estaban desgastadas" aunque reconoció no tener "capacidad para generar empatía".