[VIDEO] "Me hizo desnudar y me azotó delante de mis compañeros": las torturas de "Don Hugo" y la grave denuncia en Chile

Un empleado cometió un error laboral y por eso sabía que iba a recibir un castigo. El dueño de la empresa, Hugo Larrosa, convocó al resto de los empleados. Les pidió que formen un círculo mientras él golpeaba, torturaba y hasta pellizcó en los glúteos al trabajador. La sesión de violencia fue ejecutada mientras el empleado estaba maniatado con su propia ropa. Como si no fuera suficiente, Larrosa ordenó al resto grabar las sesiones de tortura. Así era la dinámica a la que fue sometido por años un trabajador de la empresa "Don Hugo".

Los hechos fueron revelados en un reportaje del noticiero de TVN, en el que se mostraron los relatos y registros de los abusos que cometía el empresario argentino contra sus empleados. Según el testimonio principal de la investigación periodística, hay más de 500 registros de dichas torturas, que incluían llaves y golpes con correas, sacos y látigos. En varios de esos episodios las víctimas eran obligadas a sacarse la ropa. Además, también los manoseaba y les pellizcaba los genitales .

Las denuncias de torturas, golpes y amenazas contra el empresario argentino, que está instalado en Chile hace más de 20 años, fueron presentadas en mayo de 2017 en la Fiscalía de Colina. Fue dos años después de que la víctima, identificada como José, renunciara a su puesto. Se adjuntaron los videos de las torturas y relatos detallados de las sesiones de abuso. Pablo López, abogado de la principal víctima del empresario, brindó detalles en 24AM de la denuncia y las acciones legales del caso. "Está destruido desde el punto de vista anímico. Cuando salió de la empresa que lo único que quería era olvidarse de esto. Producto de una especie de rehabilitación psicológica, descubre que lo que está subyacente son estos abusos y que tiene que sacarlos a la luz para poder liberarse de ello. Es producto de esto que nace la denuncia, no hay un interés económico", explicó.

Respecto a los otros trabajadores de "Don Hugo", quienes presenciaban y grababan las torturas, el querellante señaló que hay testigos que no solamente pueden ser cómplices o encubridores, sino que son víctimas, dado que "se les obligaba a participar de este tipo de rituales que decía el dueño, se les obligaba a reírse". "Este dueño buscaba la manera de constante ser quien mandaba las situaciones, quien imponía las órdenes y castigaba. Tenía una conducta manipuladora, de amenazas", afirmó. López señaló que hay dos aristas de investigación: la penal y la laboral.

EL RELATO DE LA VÍCTIMA

"Era sometimiento forzado. Me inmovilizaba y aprovechaba de hacer tocaciones. Yo creo que era su juguete. Tenía que tolerar todo esto contra mi voluntad. Yo no sabía lo que iba a hacer, nunca sabía lo que se venía. Yo sólo quería que terminara y fue tanto el dolor que no pude contenerme y me oriné", es parte del crudo testimonio de la víctima de estos abusos, sobre los cuales existirían alrededor de 500 videos como carga probatoria. Entre los relatos, José recordó el ataque que recibió en el día de su cumpleaños.

“Mi cumpleaños cayó un día sábado y me llaman que fuera al segundo piso. Ah yo dije: 'Una sorpresa'. Entré, él estaba detrás de la puerta. La cerró y se me tiró encima, mientras que entre todos, por orden de él, me sacaron la ropa. Y me hizo correr, pegándome con un cinturón, con la hebilla. Fue tanto el dolor en mi espalda, que ahí fue cuando me oriné, me agaché y recibí el latigazo y ahí me oriné de puro dolor“, detalló, y sumó que Larrosa luego intentaba compensar a los empleados que sometía. "Por otra parte, te compensaba súper bien. Los premios que te daban eran súper grandes, te hacían olvidar todo, digamos”.

La situación es tan grave que un ex ejecutivo de la empresa se autodenunció a la Justicia al sentirse cómplice de esta situación. Según acusaron los ex empleados denunciantes, la fiscalía recibió las denuncias y los videos de las agresiones, pero no han habido avances en la investigación.