[VIDEO] Su mamá murió por coronavirus y tuvo que cavarle la tumba: "Me tengo que guardar las lágrimas y la rabia"

Un hombre debió cavar la tumba donde minutos después enterraría a su madre, una mujer que falleció por coronavirus días atrás. El episodio ocurrió en la provincia de Jujuy, que atraviesa un brote de contagios y donde hay alarma por la falta de profesionales de la salud y temor por un colapso del sistema sanitario. El espeluznante video se viralizó en las redes sociales.

El dramático hecho ocurrió días atrás en la ciudad de Ledesma, en la provincia de Jujuy. El protagonista fue Juan Domingo Ramírez, un hombre que debió cavar la tumba para enterrar a su madre, Paula Pereira, quien falleció la semana pasada en un hospital de la provincia tras permanecer internada con coronavirus.

“Desde el hospital me avisaron que falleció, me comuniqué con la empresa funeraria que me dijo que había cuotas que se debían, pagué, pero me dijeron que el que tenía que cavar la fosa era yo”, relató el hombre durante una entrevista con medios provinciales.

En el video se lo observa cavando la tumba de su madre en medio del cementerio de Ledesma, y en un momento mira a cámara y dice: “Acá en Ledesma, Libertador General San Martín, en Jujuy, así tenemos que enterrar a nuestro seres queridos. Tenemos que traer la pala y el pico y enterrar como muchos de los que están acá… para que no digan que mentimos, esta es la realidad de Ledesma y de Jujuy”.

La situación es especialmente compleja en toda la provincia, donde sólo ayer se registraron 149 contagios de coronavirus y cuatro muertes. Esta semana la ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia trepó al 93 por ciento y el gobernador, Gerardo Morales flexibilizó el aislamiento en las zonas que no se encuentran con aumento exponencial de contagios.

En una entrevista, Ramírez aseguró que es “inconcebible que tengamos que hacer el trabajo de una funeraria”. “Es inconcebible que tengamos que esconder nuestras lágrimas en lugar de estar llorando a nuestros familiares, tenemos que esconder la rabia y las lágrimas para estar cavando acá junto a mi hijo”, disparó.

Lo más absurdo es que según relató Ramírez, tras varios reclamos la funeraria terminó accediendo a ocuparse del traslado de su madre fallecida y de “reconocer” el ataúd. Según explicó el hombre, la demora en el pago se había producido, justamente, por la situación de cuarentena.

Mientras tanto, la situación en la ciudad de Ledesma es compleja. De hecho, en el ingenio azucarero Ledesma ya se registraron al menos diez muertes de trabajadores por coronavirus, aunque la empresa sólo reconoce ocho. De hecho, esa situación motivó fuertes reclamos de los empleados, que no sólo exigen medidas de seguridad, aislamiento e higiene, sino también que sean licenciados todos aquellos que por su edad pertenecen a grupos de riesgo.