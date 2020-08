[VIDEO] Una enfermera denunció entre lágrimas el colapso de los hospitales de Jujuy

La situación sanitaria de la provincia de Jujuy, como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19), es gravísima. En las últimas semanas, a raíz de un nuevo brote a originado a partir del viaje de dos mujeres que fueron a Bolivia a comprar hojas de coca, la administración que comanda el radical Gerardo Morales -que la semana pasada dio positivo de Covid-19- tuvo que solicitar no sólo la asistencia de la Nación y de las provincias aledañas sino que también tuvo que regresar a la fase 1 de la cuarentena.

En ese contexto, en las últimas horas se conoció el desgarrador video de una enfermera que mostró la falta de infraestructura en la terapia intensiva de hospital de la ciudad de San Pedro. “No hay camas, no hay oxígeno, no hay nada”, dije la profesional de la salud que demás, denuncia que “al director del hospital no le interesa nada” y que “estamos colapsados, nadie da la cara y cada vez somos menos”.

“Tenemos mucho miedo porque nadie dice nada”, afirma entre lágrimas por las situación que le toca afrontar diariamente. “Todos los pacientes que están ahí están saturando por debajo de lo normal”, agregó. Yo tengo mucho miedo por mi familia”, concluyó la enfermera cuya identidad no trascendió.

Inmediatamente, ante la viralización de las imágenes, desde el Ministerio de Salud provincial salieron a desmentir parte de lo que denunció la enfermera. “No es cierto que la enfermera estuviera sola o sin oxígeno”, le respondieron fuentes gubernamentales al sitio Data Clave. “No decimos que mienta, pero a veces en momentos de desesperación te sentís así. Los profesionales de la salud están todos muy golpeados”, agregaron.

Sin embargo, la presidenta del Colegio de Enfermería de esa provincia, Celina Castellon, confirmó ese episodio y la situación que denunció la profesional de la salud en una entrevista que le brindó ayer a la radio AM750. Castellón denunció que tres personas murieron por no contar con oxigeno en un hospital y que las personas enfermas se quedan en sus viviendas porque no hay lugar para asistirlos.

“El ministerio de Nación mandó test pero no se están haciendo”, advirtió y explicó que el personal de salud se sigue contagiando por no contar con los elementos de protección personal y capacitación. “En Jujuy el sistema de salud público y privado están colapsados“, alertó la enfermera.

Las filmaciones de la enfermera se volvieron virales el mismo día en que diferentes sectores de la oposición convocaron a una serie de masivas marchas en diferentes puntos del país para reclamar por la extensión de la cuarentena (que ya lleva cinco meses y se acerca al medio año), la reforma judicial que busca llevar adelante el Gobierno, la crisis económica y la inseguridad.

Jujuy es una de las provincias más afectadas por la pandemia del coronavirus. Si bien en los albores de la cuarentena - por no haber registrado casos durante los primeros 100 días- Morales quiso reabrir cuanta actividad podía, el viaje de dos mujeres a Bolivia complicó la situación y develó la fragilidad del sistema sanitario provincial.

Ayer el l Comité Operativo de Emergencia de Jujuy (COE) emitió un nuevo informe en el que confirmó 133 nuevos casos ,por lo que la cifra total asciende a 4.993 desde el inicio de la pandemia. Asimismo se informó que fallecieron 5 personas y que las víctimas fatales ya son 133.