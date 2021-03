"Voy por todo": sigue la batalla judicial entre Julieta Prandi y su ex marido

Luego de que su ex marido Claudio Contardi abandonara en la puerta de su casa sin previo aviso a sus hijos Mateo y Rocco, Julieta Prandi solicitó a la Justicia que interrumpa el régimen de comunicación de los niños con su padre hasta una nueva audiencia.

Sin embargo, el pedido fue rechazado y la modelo se mostró decepcionada en diálogo con Paparazzi: "Mateo no quiere ir con su papá, le tiene mucho miedo. Entonces, fui el sábado a hacer la denuncia y pedí una perimetral, que todavía no me dieron", expresó la actual novia de Emanuel Ortega.

"Más allá de lo económico, que no se haga cargo de nada, que los abandone es un montón. Que su madre haya sido amenazada de muerte, que Mateo no quiera ir con su papá y que la Justicia no actúe es un horror. Es una Justicia completamente machista y desigual". se lamentó.

Julieta aseguró que no va "a bajar los brazos" y se refirió a Contardi en duros términos. "Más allá de todo lo que me robó este delincuente, que robó 21 años de trabajo, eso es lo de menos: lo más importante son mis hijos. A ellos no los van a tocar. Voy por todo", subrayó.

La modelo aseguró que su ex marido "se merece" estar preso porque es "estafador, maltratador, un poco de todo". Y volvió a repetir que la prioridad es el bienestar de Mateo y Rocco.

"Yo no quiero que mis hijos sientan miedo, ni sean abandonados, maltratados o que nadie les levante la mano. No lo voy a permitir", advirtió la ex modelo. "Mateo está con terapia desde el año pasado y ahora no sé si no tendrán que hacer los dos".

Días atrás Adrián Pallares relató en Intrusos que Julieta lo había llamado en pleno programa para relatarle el abandono de los niños por parte de su padre en la puerta de su casa sin previo aviso.

"Hace menos de una hora ella y su familia vivieron un momento espantoso. Su exmarido, que hoy tenía a sus hijos ya que le correspondía tenerlos con él, fue a la casa de Julieta y los dejó en la puerta", contó el periodista.

"Tocó el timbre, le dijo a la persona que estaba adentro ‘los vengo a dejar, yo no me voy a quedar con ellos’. La persona que los recibió le dijo ‘no le corresponde hoy a Julieta, sino a usted’. Él dijo ‘no, los voy a dejar’ y se fue. Esta persona se fue con los menores a la Comisaría a hacer la denuncia", agregó.