¡Ya era hora! Quién es la actriz, artista plástica y guionista que habría enamorado a Brad Pitt

A pesar de que Brad Pitt y Angelina Jolie ya llevan más de tres años separados, hasta ahora ninguno de ellos se ha mostrado en público abiertamente con una nueva pareja. Sin embargo, el actor parece estar a punto de romper la tendencia.

Actriz, cantante y guionista

Es que en los últimos días fue visto en al menos tres ocasiones distintas acompañado por la actriz Alia Shawkat, conocida por interpretar a la adolescente rebelde Maeby Fünke en la serie Arrested Development. Además, es artista plástica y cantante, y debutó el año pasado como guionista en el filme Duck Butter. Actualmente, aguarda el lanzamiento de la tercera temporada de la serie cómica Search Party, que protagoniza.

Pitt y Shawkat fueron vistos juntos por primera vez en septiembre, en el estreno de la obra de teatro A Play is a Poem, en Los Ángeles. Tiempo después reaparecieron entre el público del espectáculo de stand up The New One, de Mike Birbiglia. Allí incluso se tomaron juntos una selfie.

Apenas días atrás, ambos aparecieron en una fotografía tomada durante una exposición de arte en la galería Wilding Cran. Y el lunes, finalmente, asistieron juntos a la función inaugural de la ópera Nebuchadnezzar, escrita y dirigida por el rapero Kanye West.

Sin embargo, una fuente cercana declaró a la web Metro que por ahora Pitt y Shawkat son sólo amigos. De acuerdo a su versión, no fueron solos a la función de Nebuchadnezzar sino que estuvieron con un grupo de amigos y, de hecho, ni siquiera se sentaron en asientos contiguos.