"Yo no revelé lo que se dijo en mi charla con Darthés": el enojo de Ana Rosenfeld tras la sanción

A mediados de diciembre de 2018, los abogados Francisco Oneto y Fernando Miguez denunciaron ante el tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados a Ana Rosenfeld por haber violado el secreto profesional de su cliente, Juan Darthés, luego de haber renunciado a su patrocinio antes de que el colectivo de Actrices Argentinas lo acusara de haber violado a Thelma Fardin cuando tenía 16 años.

A raíz de esta presentación, en las últimas horas el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires decidió suspender la matrícula a la letrada durante un año, por lo que la propia Rosenfeld salió explicar la situación, al mismo tiempo que negó rotundamente haber revelado lo que el actor le contó durante una charla previa que mantuvieron antes de la conferencia de prensa de las actrices.

Según explicó el propio Oneto, el pasado 13 de diciembre (dos días después de que Fardin contara su verdad) presentó junto a un colega ante el Tribunal de Disciplina un escrito en el que denunciaba a Rosenfeld por haber violado el secreto profesional, además de haber perjudicado la reputación de su cliente con una declaración que "violó el Código de Ética profesional".

"Los abogados tenemos que tener límites, y el primero es guardar el secreto profesional. Se pueden tener principios, y se puede decidir defender o no una causa, pero hay que cuidar no perjudicar al cliente", explicó Oneto este mediodía en diálogo con el programa Involucrados.

El 13/12/18 denunciaba esto pic.twitter.com/Nd9vLiaT37 — Francisco Oneto (@fraoneto) November 21, 2019

Según él, Rosenfeld contó lo que Darthés le dijo en una charla privada, y que por eso cometió dos faltas graves: violó el secreto profesional y perjudicó la reputación de su cliente.

Lo cierto es que luego de la presentación judicial de ambos letrados, en las últimas horas la Sala I del Tribunal de Disciplina resolvió suspenderle a la abogada la matricula por un año, aunque ella misma salió a explicar que hasta ahora no fue notificada.

"Todavía no me llegó a nada. El Colegio de Abogados tuvo la amabilidad de notificar a la prensa antes que a mi", dijo y agregó: "Primero, a mi no me notificaron y segundo, hasta que la Corte Suprema no confirme si verdaderamente esto es una sanción que debo cumplir, con un año sin trabajar, no pueden poner mi nombre, sino mis iniciales porque pueden perjudicar mis trabajos", sostuvo.

Además, en un móvil con Los Ángeles de la Mañana, dijo este mediodía que el pasado 23 de octubre se presentó a una audiencia por este tema, y que allí vivió una masacre porque sus pares le preguntaban cosas inverosímiles y que no tenían nada que ver con el motivo de la denuncia original.

"Yo no revelé nunca lo que se dijo en mi charla con Darthés. Yo renuncié por principios éticos, sin revelar nunca lo que él me ventiló el día de mi renuncia", aclaró, al mismo tiempo que indicó que esta sanción no es para nada ejemplar, sino más bien nefasta. Por esto mismo, reveló que ya trabaja en una presentación judicial en la que durante los próximos días denunciará a los miembros del tribunal que la sancionaron.

"Como bien dije en la audiencia, cuando renuncié, hablé como mujer. Aclaré que el día de la charla con Juan se quebró la ecuación, que es que el cliente confía en el abogado y el abogado en el cliente. Cuando el cliente no te termina de contar que puede el día de mañana aparecer algo, ahí se produjo una situación que me conmovió de manera tal que dije 'hasta acá llegué' ", cerró.

El miércoles, Rosenfeld ya había usado su Instagram para publicar un video con su descargo, en el que aseguró que la “condenan” por el simple hecho de ser “mujer”. “¡Por ser mujer me condenan! ¿Quién se consideró Dios para juzgar mis convicciones?”, acompañó junto a la publicación.