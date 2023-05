100 años de Perdón: Maratea denunció que armaron alias truchos y robaron donaciones para Independiente

Un usuario, millones de pesos y miles de personas donando. Algo mal podía salir. Santiago Maratea es conocido por participar en causas sociales juntando dinero para ayudar a las personas que más lo necesitan, hasta que tuvo la maravillosa, o no, idea de meterse en el ambiente del fútbol y más precisamente de ayudar a que Independiente no quiebre. Y desde allí, lo que comenzó siendo algo grato, empezó a ser un rejunte de problemas tras problemas.

El martes por la noche, el influencer realizó un comunicado a través de historias de Instagram en el cual pedía máxima precaución a la hora de transferirle dinero, ya que hay, por ahora, una persona que se creó un alias similar al que él está usando para la colecta del club de Avellaneda, y por lo cual las personas que no miran bien a quién le transfieren, le están pasando plata a un desconocido que se aprovecha de la situación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Este caso no es sorpresa, ya que el día que Maratea se presentó en el Libertadores de América a brindar una conferencia sobre cómo será la colecta, advirtió que esto pasaría. “Si van a usar el alias tienen que chequear que el nombre de la cuenta es el que estamos usando nosotros. Seguramente va haber alguien que cambie una sola letra y van a empezar a robar. No hay forma de que nosotros controlemos eso”, aseguró. Y, dicho y hecho…

En el video que se grabó en modo selfie, comentó acerca del episodio y de la persona que se está aprovechando de la situación.

“Emanuel Mauro Navarro se puso un alias muy parecido al alias del fideicomiso donde estamos juntando la plata para Independiente. Entonces, si van a transferir y no es por un link, si van a transferir a través del alias, fíjense bien que el nombre de la cuenta sea “Maratearojo”; “Maratea fideicomiso”; “Fideicomiso Maratea” o algo así. No el nombre de otra persona, que no sabemos quién es y no tenemos forma de contactarlo. Se está robando las donaciones de las personas que se confunden con el alias, se aprovecha de la gente que se confunde. No sabemos cuánta plata le puede entrar pero las personas que se confundan le mandan a él. Por favor chequeen los nombres y a nombre de quien está la cuenta”, manifestó.

No obstante, esa no es la única noticia que circuló en las últimas horas, sino que además, llegó lo que desde un comienzo, tanto Maratea como todos los que están detrás de la colecta, quisieron evitar: ser investigado por la Inspección general de Justicia (IGJ).

En las últimas horas, se dio a conocer que el fideicomiso que se realizó para juntar el dinero, fue inscripto en Neuquén, en lugar de Buenos Aires, que es el lugar donde se encuentra domiciliada la razón social del club, algo que en los papeles, resulta irregular. Además de ello, decidieron realizarlo a través de un Colegio de Escribanos, lo cual por lógica convierte al fideicomiso en un ámbito privado, cuando debería ser público.

Son demasiadas las irregularidades que mantiene el fideicomiso registrado por Maratea, que asimismo, también mintió que por ley se quedará con el 5% de la recaudación porque le pertenecen al ser fiduciario, aunque no hay ninguna ley que permita lo dicho. Generalmente una agente fiduciario se queda con el 2.5% o menos.

Por toda la sumatoria de cosas, la IGJ le solicitó al influencer que presente la documentación del fideicomiso en cuestión que está utilizando para intentar salvar a Independiente. Por ahora, aunque sumó varios cientos de millones de pesos, los problemas parecen ser mucho más.