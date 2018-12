"A donde vaya vos venís conmigo", la horrible promesa que Darthés le hizo a Thelma tras el abuso

Después de haber denunciado públicamente a Juan Darthés por abuso sexual, esta tarde Thelma Fardín estuvo como invitada en el programa de Verónica Lozano, y además de hablar de la traumática situación que vivió hace 9 años, también hizo referencia a las declaraciones que hizo ayer el actor en una entrevista donde negó todos los hechos.

Además, contó una terrible frase que el acusado le dijo después de violarla, en la cual le prometió que por el terrible hecho que había vivido ya no le iba a faltar trabajo nunca más.

Thelma Fardín habló de la denuncia contra Juan Darthés.

Al principio de la entrevista, la actriz de 25 años explicó que regresó de Nicaragua, a donde viajó para poder radicar la denuncia contra su ex compañero de la tira Patito Feo. Sobre esto, ella confirmó que se sometió a diferentes pericias físicas y psicológicas, lo que le costó bastante porque la hizo volver a recordar el traumático episodio que enfrentó en el 2009.

"Hace unos meses estaba leyendo Teoría King Kong (uno de los grandes libros que hablan del feminismo y de la teoría de género) y leyendo a la autora, su descripción de a ‘a mi me pasó esto’, yo dije a mi también, y ahí le pude poner la palabra. Ahí hable de una violación. Yo estaba viviendo en México y volví a Buenos Aires para afrontar la situación porque sola no iba a poder. Cuando llegué hable con Luciana Peker, y empezamos a ver cómo era la manera de avanzar", contó.

Fardín confesó que fue abusada por Darthés en una conferencia de prensa.

Además, indicó que después de ver qué opciones legales había para avanzar en sus acusaciones, decidió contar lo que había vivido en una de las asambleas de Actrices Argentinas, donde se acordó que al regresar de su viaje a Nicaragua se iba a hacer una conferencia para contar todo.

Por otra parte, reveló que recién pudo hablar de la violación hace pocos años, cuando tenía 21 años y le confesó a su mejor amiga lo que había ocurrido con Darthés. "Enterarse de eso a mi mamá la mató. A ella la golpeó pero ahora está fortalecida. Lo loco es que no estamos hablando de cómo son los papás de Juan, pero sí hablaban de mi papá, y de mi familia", cuestionó.

Darthés se defendió de las acusaciones y negó los abusos.

Al recordar el abuso, además de entristecerse, mencionó que cuando llegaron con el elenco y el equipo de producción al Aeropuerto de Ezeiza al finalizar la gira, Darthés le dijo "a partir de ahora a donde yo vaya vos venís conmigo, porque siempre vas a tener trabajo", en referencia a que iba a tener beneficios laborales tras la violación.

Ante la consulta de Lozano, Fardín también explicó que mientras estaba en México y veía que Darthés protagonizaba Simona, su bronca crecía mucho porque no podía creer que después de todo él siguiera en una novela juvenil. "Eso me indignaba, necesitaba que si no le habían dado bola a lo de Calu, entonces había que decirlo de otra forma para que se entendiera", aclaró.

Por último, la actriz también habló de la entrevista que brindó ayer el acusado en A24, y sobre sus palabras dijo que estaba al tanto de que su ex compañero iba a dar una versión falsa de los hechos porque su abogada ya le había avisado.

A pesar de que no quería ver la grabación, finalmente accedió a hacerlo acompañada por sus amigos y familiares, y aunque le indignó todo lo que dijo el actor, lo cierto es que se sintió muy fuerte y acompañada.

"Mi abogada me llamó para avisarme que Darthés iba a hacer esta estrategia y colapsé. Yo no entendía cómo alguien podía llegar a ese nivel. Pero empecé a escuchar, y más allá de que en lo personal a mi me revuelva las tripas, me sentí muy contenida por la sociedad y traté de apoyarme en eso. Es terrible lo que dijo. A lo mejor tiene miedo de que haya una cámara, pero lo que dijo es de manual. La verdad es que las preguntas no deberían ser a mi, deberían ser a él", dijo al finalizar, antes de agregar que lo importante de todo esto esto es dar a entender que este tipo de situaciones no necesariamente tienen que marcar a la víctima para siempre. "Hoy estoy fortalecida", cerró.

Fardín dijo que ahora se siente fuerte.

Otras de sus frases

"Yo hice ese video para protegerme del después. Nunca pensé que iba a tener tanta repercusión".

"Yo cuento en el video que desde mi experiencia, lo sanador fue hablar, pero no me siento nadie para decir hablá. Lo que esta pasando ya excede mi caso, son muchos temas".

"A principios de este año le pude contar a mi familia. Ahora ya no siento que esto me pertenece, ahora siento la responsabilidad de encontrar la manera de que se pueda hacer algo con todas las denuncias que ahora me llegan".

ahora siento la responsabilidad de encontrar la manera de que se pueda hacer algo con todas las denuncias que ahora me llegan". "Yo sabía que más allá de todas las opiniones que podía recibir, la persona que le había pasado me iba a entender. Es un idioma que todavía hablamos en silencio las que pasamos por esto"

Fardín en Patito Feo.

" Primero la escuché a Calu ( Rivero ) y por el hecho de siempre estar laburando en este ambiente, me enteré lo que Calu pasaba. Y me empezó a pasar que no me podía quedar callada pero cuando la escuchó en particular a Anita Coacc i y leo que contó lo de la frase de ‘mira como me ponés ’, y le mandé la foto a mi mejor amiga y le dije esto es muy parecido a lo que me pasó a mi. A ella fue la primera a quien se le conté y fue a los 21".

"En ese video estoy muy expuesta, pero fue una decisión, entiendo que se ve ese lugar roto, de la vulnerabilidad , pero yo ya no estoy ahí, por eso yo tomé la decisión de romperme delante de mi gente y tener la posibilidad de parar y que alguien me abrazara".