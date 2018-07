¿A favor o en contra? Beto, el hombre que vende pañuelos verdes y celestes

"Si no le gustan mis principios, tengo otros", decía Groucho Marx. Beto lo banca. Beto tiene un puesto de diarios en Plaza Constitución, en un lugar privilegiado: dentro de los andenes. Se sabe: desde hace bastante tiempo en los puestos de diarios se vende cualquier cosa menos diarios. Beto vende libros, películas, posters, llaveritos y... pañuelos militantes. Verdes, a favor de la legalización del aborto. Celestes, de la línea "Salvemos las dos vidas". De los dos. Había visto otros vendedores "neutrales" (u oportunistas, según se piense ) de pañuelos. En la calle Florida, ninguno había querido hablar ni mucho menos que le tomaran fotos. Me dijeron que la gente se enojaba con ellos y que no entendían por qué, porque ellos estaban laburando. Beto no parece tener ese problema. En realidad, no parece tener ningún problema, pero no me atrevería a decir tal cosa porque no lo conozco tanto. Me atiende de excelente humor.

-¿Cuánto cuestan?

-Cincuenta pesos.

-¿Nadie se queja de que venda los dos?

-Naaa, para nada...

-¿Y se venden?

-Sí, un montón... El que no se vende mucho es el naranja (el que promueve la separación de la Iglesia y el Estado). Traje, pero por ahora no pasa nada. La gente está con el verde y el celeste.

Entre el póster de Boca y el diario Crónica: los pañuelos verdes y celestes de Beto.

-¿Cuál se vende más?

-Hasta hace poquito se vendían bastante más los verdes, pero últimamente los celestes emparejaron bastante. Hoy (por el 30 de julio) los celestes se vendieron más. Porque tienen la marcha a Olivos, ¿vio?

-Y usted qué piensa: ¿está a favor o en contra?

-Ehhhh... (sonríe). No, yo no lo pensé todavía, la verdad que no tengo opinión formada.

-¿Cómo que no?

-(Sonríe...) Y, no sé... Todavía no estudié el asunto lo suficiente.

-...

-Las pibas jovencitas llevan mucho más el verde. Las ves a las pibas, se llevan el mundo por delante.