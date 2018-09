A un mes de la explosión en Moreno, 70 mil chicos siguen sin clases: multitudinaria marcha

Desde hace un mes se vive en Moreno un clima de angustia y profunda desesperación. Luego de la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, quienes fallecieron en Moreno en la escuela N° 49 por una pérdida de gas, los docentes de la localidad decidieron suspender las clases hasta que el gobierno de María Eugenia Vidal deje en condiciones todas las instituciones públicas.

Sin embargo, los docentes, alumnos y padres aún no tienen respuestas, por lo que este lunes decidieron marchar hacia el Consejo Escolar de Moreno para pedir justicia por las víctimas de la explosión, que se levante la intervención del consejo, y que finalmente se arreglen las escuelas para poder retomar las clases.

Cientos de miles de personas marcharon en Moreno para pedir justicia por las muertes que dejó la explosión en el colegio N° 49.

El pasado 2 de agosto Moreno fue noticia por una tragedia. Por un problema con la conexión de gas, la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez perdieron la vida luego de que la escuela N° 49 del barrio San Carlos explotara por la mañana, minutos antes de que los alumnos arribaran al lugar.

La horrenda situación dejó al descubierto el mal estado de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y la dramática situación con la que muchos de los docentes se encuentran cada día cuando se presenta a dar clases.

La terrible explosión ocurrió el pasado 2 de agosto.

Por esto mismo, los maestros decidieron hacer público su reclamo, y además de pedir justicia por el fallecimiento de sus compañeros, decidieron dejar de dictar clases como medida de fuerza para que el gobierno provincial arregle los problemas de infraestructura de las instituciones.

Aunque pasó un mes de la explosión y también un mes de que los chicos están sin escuela, todavía el gobierno y la Justicia no resolvieron la situación, ya que no hay ningún responsable detenido por las muerte de las víctimas, ni ninguna escuela que haya sido reparada.

El gasista fue detenido pero luego quedó en libertad tras pagar una fianza.

A pesar de que el gasista Cristian Ricobene, quien revisó las instalaciones de la escuela horas antes de la explosión, fue detenido, en las últimas semanas quedó en libertad luego de pagar una fianza. Algo parecido ocurrió con el ex interventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif, que renunció a su cargo y fue imputado por el delito de "incumplimiento de sus deberes de funcionario público", pero aún sigue libre.

Cansados de ser invisibles para el gobierno de Vidal, finalmente este lunes por la mañana los docentes, alumnos y padres de las 280 escuelas de Moreno salieron a la calle para reclamar un mayor presupuesto para la educación, y una verdadera justicia por lo ocurrido en la escuela N° 49.

En diálogo con BigBang, el docente y compañero de la vicedirectora y del auxiliar fallecidos, Hernán Pustilnik, reveló que la marcha fue "multitudinaria" e "histórica", ya que se cree que más de 20 mil persona participaron de ella.

"Los principales pedidos de la marcha fueron justicia por Sandra y Rubén y el arreglo de las escuelas. No nos gusta estar dando clases en la vereda, queremos que los chicos vuelvan a tener clases con las escuelas en buen estado", explicó el docente, al mismo tiempo que confirmó que la única escuela reparada fue la N° 49.

En Moreno hay 280 escuelas sin clases.

"Ya le dijimos al gobierno provincial que no vamos a volver a dar clases hasta que no arreglen todas las demás. La mayoría de las escuelas tienen comedor, los cuales tampoco están funcionando porque las instalaciones de gas así no se pueden usar", dijo.

Sobre esto, comentó que padres y docentes arman ollas populares para darle de comer a los chicos, y que tres veces por semana los maestros dictan clases en la calle para que los alumnos no pierdan la continuidad escolar.

Según reveló Pustilnik, hay alrededor de 280 escuelas cerradas en Moreno, lo que se traduce a más de 70.000 chicos sin clases. "Nadie nos dice nada desde el gobierno provincial. La gobernadora hace un año atrás pedía voluntarios para que vinieran a dar clases por dos días de paro, y ahora hace un mes que no hay clases y no pasa nada porque no les importa lo que pasó acá", sostuvo.

El Consejo Escolar de Moreno está intervenido hace meses.

Por último, el docente explicó que tanto él como el resto de los otros docentes tomaron la decisión de acampar frente al Consejo Escolar desde hace semanas para pedir que se levante su intervención, ya que se necesita que los consejeros asuman en sus puestos para empezar a resolver la situación.

"Ya está demostrado lo que pasó con la intervención: hubo dos muertos. Ahora queremos que asuman los consejeros escolares. Ojalá que abran los ojos", cerró.