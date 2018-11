¿Adicción al vibrador? Por qué algunas mujeres sólo alcanzan el orgasmo con un juguete sexual

El disfrute sexual en las mujeres muchas veces puede resultar complejo, sobre todo porque en algunas oportunidades, o quizás en todas, algunas no logran alcanzar el clímax en las relaciones sexuales y sólo lo consiguen si utilizan algún juguete sexual que estimule sus sensaciones.

Debido a esto, BigBang consultó a un especialista en el tema, quien explicó que a pesar de que no existe una adicción al vibrador, sí muchas veces ocurre que se lo toma como un objeto "fetiche" ya que es el único medio por el que se consigue el orgasmo.

Sobre esto mismo, el sexólogo y psiquiatra Walter Ghedin indicó que "no existe la adicción al vibrador, lo que si existe es el impulso a contactarse con el vibrador cuando es tomado como un objeto fetiche".

Esto significa que "la persona necesita imperiosamente" del vibrador, para "lograr el máximo de excitación sexual". Según el especialista, muchas veces puede utilizarse el juguete sexual en compañía de la pareja o a solas, aunque en este segundo caso resulta "más importante el objeto fetiche que el contacto con la pareja".

Además, según Ghedin resulta muy común que algunas mujeres sólo lleguen al orgasmo con el uso del vibrador, y como explicación, dijo que estas situaciones se pueden dar en quienes suelen masturbarse y conocen bien su cuerpo.

Del mismo modo, indicó que también puede ocurrirle algo parecido a las que se sienten más relajadas con el uso del juguete sexual o a aquellas que no están pendientes de complacer al otro, ni esperan ser complacidas.

"Aquellas que no buscan complacer al otro, reducen las expectativas y favorecen el registro personal de las sensaciones eróticas", aclaró.

"Puede ser que exista la posibilidad de una mujer sólo alcance el orgasmo con un juguete sexual pero desde el punto de vista médico no es adicción, es que alcanza el orgasmo sólo gracias al vibrador y necesita de él para lograrlo", sumó.

Lo cierto es que el sexólogo indicó que este tipo de situaciones pueden revertirse si la mujer decide empezar a explorar su cuerpo para conocerse más.

"Casi un 30% de las mujeres son anorgásmicas (no pueden alcanzar el orgasmo) por falta de de desconocimiento de su propio cuerpo y porque están pendientes de complacer hombre", argumentó, aunque también añadió que en muchas ocasiones los hombres tampoco hacen demasiado para que estas mujeres se entreguen al disfrute.

Según él, lo que ocurre en algunas ocasiones es que los varones se apuran porque temen perder la erección, mientras que las mujeres no tienen tiempo ni estímulos suficientes para llegar al orgasmo.

"Estas mujeres cuando logran llegar al orgasmo usando el vibrador, se satisfacen de esta manera, y dejan de pedir a sus parejas una mejora en el encuentro erótico", dijo, y por último aseguró que es fundamental trabajar con el otro "para que tomen conciencia de lo estereotipado del vínculo".

"Pensaba que no acabar era vergonzoso"

Algo así le ocurrió a una joven oriunda de Birmingham, en Inglaterra, quien a sus 21 años debió reconocer que en las relaciones sexuales encontraba placer, pero no lograba alcanzar el clímax.

Según contó a la BBC Leanne, a los cuatro años de haber perdido la virginidad decidió comprarse un vibrador para poder sentir de una vez por todas esa sensación que anhelaba y de la que sus amigas siempre le hablaban.

"Disfrutaba la emoción de conocer a alguien, de seducirlo o dejarme seducir. Eso me excitaba, pero nunca tuve un orgasmo. Sentía mucha presión de tener que sentir algo que no sentía", contó.

Además, reveló que se desilusionaba cada vez que tenía relaciones sexuales, ya que pensaba "que el hecho de no acabar era vergonzoso".

Finalmente, luego de que una amiga la recomendara masturbarse, Leanne compró un vibrador y al usarlo por fin pudo sentir "esa cosa arrolladora".

"Con los años me di cuenta de que no puedo tener un orgasmo a menos que use exactamente ese vibrador, recostada en la misma posición que la primera vez. Es como si nunca le hubiese sido infiel a mi vibrador", confesó por último, aunque aclaró que a su pareja no le molesta que use el juguete y que lo incluyen en la previa de la relación sexual.