Al "maestro" con cariño: la despedida a Menéndez de otros genocidas condenados a perpetua

Menéndez murió ayer a los 90 años.

El ex comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, murió ayer al mediodía a los 90 años. Con trece condenas a prisión perpetua, fue el genocida más condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Hoy, varios de sus amigos y colegas militares lo recordaron en los avisos fúnebres del diario La Nación. Al igual que Menéndez, muchos tienen condenas o procesamientos por delitos cometidos contra la humanidad.

Menéndez murió producto de un cuadro cardíaco agravado, que había derivado en su internación en el Hospital Militar de la provincia de Córdoba el 7 de febrero pasado. El represor fue el responsable de todos los crímenes cometidos en la “subzona 33, Zona 3”, que tenía como objetivo “aniquilar el accionar subversivo”.

Los allegados al represor enviaron sus condolencias al diario La Nación.

Esta mañana, en los clásicos obituarios del diario La Nación publicaron mensajes en su memoria varios de sus amigos y familiares. Lo curioso es que varios de los que escribieron unas palabras se encuentran condenados o fueron investigados por delitos de lesa humanidad junto a Menéndez, durante la última dictadura.

Uno de ellos es el general Santiago Omar Riveros. En su mensaje, asegura que “lo despide con una profunda pena” y que “acompaña a su familia en la partida de su compañero y amigo sin dobleces”. “Sabía de honor - dice Riveros -, la dignidad y el coraje para defender los preceptos fundacionales de la república. Vive en paz en el recuerdo de los agradecidos”.

Santiago Omar Riveros tiene varias condenas por delitos de lesa humanidad.

Riveros fue condenado junto a Reynaldo Bignone y el propio Menéndez por delitos de lesa humanidad. Era integrante del grupo de “Los Duros”, que integraban, entre otros, Guillermo Suárez Mason y Ramón Camps, entre otros. En 2017 recibió su última condena a prisión perpetua, por delitos cometidos entre 1976 y 1977 en el Colegio Militar de la Nación. En 2016, Riveros fue uno de los 14 condenados por la ejecución del denominado Plan Cóndor, de exterminio no sólo en la Argentina, sino en el resto de los países de la región.

Otro de los represores que envió sus condolencias a la familia Menéndez fue Jorge Lazarte, quien envió un escueto mensaje que publica el diario La Nación, donde habla de la “dolorosa partida de una gran persona y un soldado ejemplar”. Lazarte, al igual que Riveros y del mismo modo que Menéndez, tiene varias condenas por delitos de lesa humanidad.

Los avisos fúnebres que publicó hoy el diario La Nación.

En septiembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal de Tucumán lo condenó junto a otros militares y ex policías por el Operativo Independencia. Lazarte fue condenado a perpetua. Cuatro años antes, la Justicia había condenado a perpetua por esta causa a Menéndez, a quien despide con tanto cariño en el obituario con su firma publicado esta mañana.

Lazarte, sin embargo, ya no habita el penal de Marcos Paz donde supo permanecer detenido. El represor fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Más allá del Operativo Independencia, el genocida tiene condenas por delitos de lesa humanidad en las causas Arsenales II-Jefatura II y en la denominada causa Villa Urquiza.

Menéndez fue el represor con más condenas de la Argentina. En total fueron 13.

Otro de los hombres del ejército que envía sus condolencias fue el General de Brigada Omar Edgardo Parada, quien “ruga para que (Menéndez) descanse en paz”. Procesado en varios expedientes, su absolución en la causa por el Operativo Independencia despertó durísimas críticas por parte de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado.

Parada fue uno de los altos jefes del Ejército durante la Guerra de Malvinas. En 2012, durante una entrevista con el diario Página 12, el ex jefe del Ejército, ex embajador en Colombia y Costa Rica, Martín Balza, relató que durante el conflicto bélico en las islas “Parada no fue a visitar nunca a su tropa a Pradera del Ganso. Su tropa combatía allí. Mario Benjamín Menéndez, primo de Luciano Benjamín y gobernador militar de las islas, le dio orden de trasladarse. No lo hizo porque decía que no había seguridad”, comentó Balza, quien fue jefe de una brigada de Artillería durante la guerra.