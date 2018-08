Allanaron la farmacia encargada de venderles viagra a las dos chicas que intoxicaron a un compañero

Todo ocurrió en un colegio de Córdoba, cuando dos chicas de 13 años le pusieron a un compañero en la bebida a modo de gracia dos pastillas con viagra que casi terminan con su vida. El pequeño, sin darse cuenta de la broma, tomó la gaseosa y se descompuso a los pocos minutos.

El fiscal de la causa, Raúl Ramírez.

Según el fiscal Raúl Ramírez, el menor “presentó actividad peneana con un intenso dolor y un cuadro febril cardíaco”, lo que le pudo haber provocado diversas fallas a nivel cardíaco. La Justicia de Carlos Paz comenzó la investigación sobre el caso y buscan saber cómo las dos menores pudieron acceder a la droga sildenafil sin ninguna receta.

El allanamiento a la farmacia de Villa Carlos Paz.

Por esta razón, el fiscal Ramírez llevó a cabo un allanamiento en la Farmacia del Centro, ubicada sobre avenida Libertad de Villa Carlos Paz, en donde se presume que las dos adolescentes compraron las pastillas de Sidenafil, que luego le dieron su compañero.

En diálogo con Carlos Paz Vivo!, el fiscal sostuvo que se está trabajando en cooperación con la Policía Judicial y agregó: “los gabinetes me van a reportar información sobre los movimientos y expendio de medicamentos sin recetas”.

El fiscal remarcó que hasta el momento es la única farmacia involucrada en el caso y sostuvo que se llevaron “todos los elementos que requiere el caso” para, a partir de ahí, tomar las acciones que correspondan. “No hay personas imputadas”, adelantó Ramírez.

Además, precisó que en el allanamiento participó un veedor del Colegio de Farmacéuticos y sentenció: “Sí tenemos sospechas de la actividad. Una vez que tengamos reflejados los hechos recaerán las imputaciones a quién corresponda”.

La Justicia de Carlos Paz busca determinar cómo las dos menores pudieron acceder a la droga sildenafil.

El joven de 13 años tuvo que ser internado de urgencia en Villa Carlos Paz. Darío, su papá, sostuvo que el menor ya no quiere regresar al colegio. “Él no quiere volver al colegio. Lo primero que me comentó es que le habían hecho una broma. Yo notaba que estaba muy inquieto y mal. Le dolía mucho el estómago, la zona abdominal”, explicó.

El preocupado padre explicó que fueron los compañeros de su hijo quienes le avisaron al adolescente que las chicas “le pusieron dos pastillas de 50 miligramos de sildenafil”. En esa línea, muy molesto, detalló -según le informaron los médicos- que “Si le hubiese producido una necrosis en la zona genital podría haber cabido una amputación del miembro”.