Amado Boudou prendió el ventilador: sus días en Ezeiza, Cobos y el "amor platónico" de Cristina

Luego de unas semanas fuera de la prisión, el ex vicepresidente Amado Boudou dijo que Cristina Kirchner "se preocupó y ocupó" durante su detención a pesar de que no brindó mayores detalles al respecto. Además, negó que la ex mandataria hubiese tenido un "amor platónico" hacia su persona y lanzó fuerte críticas a Julio Cobos, a quien acusó de haber planeado un golpe institucional.

"Ella se preocupó y se ocupó, que es lo importante", respondió, escuetamente, Boudou sobre el apoyo de la ex mandataria durante su paso por Ezeiza. "Yo siempre en toda mi vida política cuidé mucho la relación con Cristina. A mí me molesta cuando los dirigentes hablan de Cristina y eso después se usa en la prensa para decir: 'Ah, Fulano dijo que Cristina tal cosa'", agregó en diálogo con Infobae.

Entre otras cuestiones, el ex vicepresidente se animó a responder si es cierto que la ex mandataria estaba enamorada de él, una versión que corrió con fuerza durante el mandato K. "No, me parece absurdo. Yo creo que la relación nuestra tiene que ver con la gestión, con pensar ideas de gobierno, con poder llevarlas adelante. Es una relación que tiene que ver con confianza, con política y confianza de gestión. A la palabra lealtad se le dan muchos significados, pero saber que yo no iba a hacer nada que no tuviera que ver con lo que tenía que hacer", aclaró.

Al recordar aquellos años de Gobierno, Boudou se refirió al ex vicepresidente Julio Cobos, a quien acusó de haber intentado hacer un golpe institucional durante el conflicto con el campo. "Cobos es el caso extremo. Porque hoy el mundo se horroriza por lo que hizo Temer con Dilma, pero el primer Temer se llama Julio Cobos. El primer intento de hacer un golpe institucional de esa magnitud en la Argentina lo hizo Julio Cobos. Lo que pasa es que Cristina tuvo una fortaleza descomunal y pudo sobrepasar esa situación", aseguró.

Por otra parte, de cara a las elecciones presidenciales de 2019, Boudou se esperanzó con la posibilidad de que el peronismo se reorganice y busque regresar al poder. "El año 2019 va a haber una elección y yo creo que vamos a ser capaces de organizar una fuerza, un peronismo frentista con muchos aliados que no están de acuerdo con lo que está pasando en la Argentina", cerró.