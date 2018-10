Andrea Del Boca habló de la causa por los millonarios fondos de la novela "Mamá corazón"

La actriz señaló que actuó "de buena fe" y que la serie "no es una producción fantasma".

Después de que el juez federal Sebastián Ramos ordenara la inhibición general de sus bienes, junto a los del ex ministro Julio De Vido, Andrea Del Boca dialogó con Infobae. Vale recordar que la actriz está bajo investigación por irregularidades en la financiación de la telenovela Mamá Corazón, pagada por el Ministerio de Planificación.

Del Boca se defendió en diálogo con Infobae.

"Soy inocente. La novela está, la hicimos. No me llevé nada", señaló asegurando que "lo que se llevaron fue la vida de mi padre que se fue por esto". Vale recordar que Nicolás Del Boca murió en marzo de este año.

De acuerdo a Andrea, su padre "estaba bien" antes de que estallara el escándalo. "Y de pronto lo vi llorar frente al televisor diciendo 'es el fin de tu carrera, hija'", recordó.

"¿Vos pensás que yo con 49 años de carrera iba a exponerme a 'robar' por una ficción de 26 capítulos?", señaló la actriz. "Cuando me presento ante el ministro Lombardi a principios de 2016, él dice que estaba todo OK. Dos meses después dijo todo lo contrario. No lo entiendo".

"Yo las cosas que hice las hice de buena fe. No es una producción fantasma, es una serie de 26 capítulos con un capítulo semanal de una hora, HD, con la mejor calidad, hecho en los Estudios Pampa, con un gran elenco que tampoco tenía un corte político. Se trataban temas de amor, de familia. Nadie me pidió que hablara de una cosa o de la otra", ilustró Del Boca.

"El contrato está cumplido"

El abogado Pablo Fioribello, quien acompañó a Del Boca durante la entrevista, apuntó a De Vido y señaló que se está usando "la figura de una conocida, prestigiosa, actriz como Andrea para seguirle pegando a un ministro de Planificación que ya está en desgracia absoluta y con 300 mil causas judiciales en curso, y avanzadas".

Mientras tanto, en relación a Mamá Corazón, el letrado explicó que "había un contrato que está cumplido" por lo cual no hubo "ni sobreprecios, ni sobrefacturación, ni irregularidades en los pagos al resto de los artistas".

En la causa que lleva adelante el juez Ramos, Del Boca está procesada como partícipe necesaria del delito de "defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

La contratación a la productora de Del Boca vino desde Julio De Vido.

De acuerdo a la investigación judicial, la productora liderada por la actriz cobró más de 24 millones de pesos por una contratación directa del ministerio de Planificación a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).