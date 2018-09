Argentina es el país donde más rápido creció Uber en todo el mundo

De acuerdo al análisis de dos de los principales directivos de Uber en la región, Argentina es el país donde actualmente se registra el crecimiento más rápido del servicio en todo el mundo.

Uno de cada cinco conductores llegó a Uber desempleado.

En ese sentido, Felipe Fernández Aramburu, director de desarrollo de negocio de la empresa en nuestro país, aseguró que "la caída económica definitivamente ayudó a muchas personas" a encontrar en Uber una alternativa de ingresos interesante.

Así, según registros de la compañía uno de cada cinco conductores se encontraba sin trabajo al momento de sumarse. 55 mil nuevos choferes se sumaron en los últimos tres meses, junto a un millón de usuarios activos.

Mientras tanto, el director de Uber Latinoamérica, Andrew Macdonald, explicó que el mayor crecimiento dentro de Buenos Aires se dio en los barrios con menos líneas de colectivo y más alejados de las estaciones de subte y tren.

Sin ganancias

De todas formas, el hecho de que la actividad aún no esté regulada en Argentina impide que Uber pueda cobrarle a los conductores el 25 por ciento de comisión por trayecto que le corresponde.

Por ahora Uber sólo se puede abonar en efectivo.

Al no permitir el uso de tarjetas de crédito y débito emitidas localmente como forma de pago, los choferes cobran en efectivo, no abonan la comisión y la compañía no puede percibir ingresos económicos en Argentina.

Sin embargo, Macdonald señaló que por el momento la compañía no está enfocada en "obtener beneficios económicos inmediatos en esta región".

"Algo que quedó en evidencia de nuestra inversión en la Argentina es que fuimos capaces de crecer muchísimo aun sin poder ofrecer la conveniencia de todos los métodos de pago", agregó el directivo.