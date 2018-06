Aseguran que la joven que murió en un chequeo médico tenía "mucho miedo" y "pensaba que le iba a pasar algo"

"Estaba en perfectas condiciones pero ella tenia miedo, pensó que algo le iba a pasar" contó Jesica, una amiga de María Cristina Portillo, la joven de 27 años que murió tras realizarse un chequeo de rutina en el Instituto Diagnóstico Médico.

María era paraguaya y sufría de lumbalgia.

Conmocionada, sin dormir y con mucha angustia contó a TN que María sufría una lumbalgia aguda y que se estaba haciendo los estudios tal cual se lo indicó su médico. "Eran chequeos de rutina, pero era como que sabía lo que le iba a suceder. Estuvo despidiéndose todo el día, incluso en los estados de WhatsApp. Por lo general iba sola a hacerse los estudios pero esta vez fue con un amigo"", comenzó su relato.

La familia de María está en Paraguay.

"La acompañó su mejor amigo y él está en shock. Es poco lo que pude hablar con él por el estado en el que está. Es la abogada la que está en contacto y averiguando todo sobre el tema. Lo poco que pudo decir es que ella entró bien, que estaba nerviosa. Siempre recordando el caso de Débora (Pérez Volpin)", sumó.

Portillo había estaba siendo evaluada desde hace unos varios meses para solucionar su dolor lumbar. Como recomendación de su médico se le practicaría un bloqueo, es decir, una sedación en una zona específica para aliviar los síntomas y poder analizar mejor qué era lo que generaba el diagnóstico. El procedimiento implicaba una sedación local y duraba no más de 20 minutos.

Según recordó Jesica, durante toda la semana María dijo que temía que le suceda algo durante la intervención. "Decía, me muero si me pasa eso. Recordaba el caso, estaba preocupada", afirmó.

Por otro lado, aclaró que la médica se mostró nerviosa al momento de comunicar el deceso. "Tipo a las 17 horas la doctora salió y lo llama al amigo. Ella estaba pálida nerviosa y no tengo las palabras textuales pero le dijo algo como que no había podido hacer nada, que se les había ido de las manos, quiero ser prudente porque no tengo las palabras exactas", remarcó.

"Era un estudio de 15 o 20 minutos y no salió más"

María tenía 27 años, era paraguaya y vivía hace 14 años en la Argentina. Se dedicaba a la nutrición y acupuntura. "Ella era una persona prudente, inteligente y disciplinada. Se dedicaba a la nutrición y cada vez que se hacia una estudio ella se encargaba de manifestarle al médico que era alérgica. Seguía todas las indicaciones", añadió Jesica quien acompaña a la hermana de María, que debió ser sedada tras conocer la noticia.

"Toda la familia está en Paraguay, su hermana está sedada desde anoche. Ella tenia mucho interés en hacer los estudios de manera ordenada porque ya estaba teniendo problemas en su trabajo, donde hasta tuvo licencia por la ART.(...) Era un estudio de 15 o 20 minutos y no salió más", finalizó quebrada en llanto.