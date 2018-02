Atención médica: el macrismo presentó un proyecto para cobrarle a los extranjeros que usen hospitales públicos

Es una iniciativa del diputado Luis Petri que busca cobrarle a aquellos países que no muestren reciprocidad.

La polémica por el cobro de una tasa o seguro a los extranjeros no residentes que quieran recibir atención médica en Argentina está instalada. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó el avance en la legislatura provincial de un proyecto para cobrar un monto cercano a 30 dólares para todos aquellos que visiten la provincia y decidan utilizar los servicios de salud públicos.

Argentina podría comenzar a cobrar por la atención médica a extranjeros.

En sintonía, y a pesar de que el Gobierno niega que haya sido acordado, horas después de las declaraciones de Morales, el diputado oficialista Luis Petri (UCR-Mendoza) presentó en la Cámara baja un proyecto de ley marco que establece la firma de convenios de reciprocidad con países limítrofes en materia de atención sanitaria.

En rigor, la iniciativa contempla que el dinero no sea cobrado a los extranjeros al momento de la atención sino al gobierno del país vecino. Una especie de retribución por los servicios que en Argentina se prestan a los ciudadanos de países limítrofes.

La iniciativa, a la que accedió BigBang, establece que los inmigrantes que revistan la condición de “residentes temporales”, “residentes transitorios” y “residentes precarios”, gozarán del acceso a tales servicios y bienes públicos de manera gratuita a condición de reciprocidad. Y aclara: "De no registrarse reciprocidad, el Poder Ejecutivo establecerá los mecanismos para solventar el costo por la prestación de los servicios al país de origen. A tales fines podrá celebrar convenios con esos Estados a fin de establecer compensaciones por la prestación de tales servicios a favor de sus ciudadanos".

Preocupación por la atención de extranjeros en el norte del país.

En Jujuy la situación es tema de Estado. Por estas horas, el ministerio de Salud de esa provincia le requirió a los hospitales que entreguen los registros de pacientes extranjeros a fin de contabilizar el total de bolivianos que recurren a la atención médica gratuita.

Sólo en 2017, el hospital de La Quiaca, brindó prestaciones a 18.269 pacientes, de los cuales 1595 correspondían a Bolivia. Sin embargo, la cifra entienden es engañosa porque muchos habitantes de ese país tienen doble nacionalidad o presentan documentos falsos. Una fuente de la cartera de salud jujeña aseguró a este sitio que la cifra real de bolivianos que pasaron por ese hospital fue de 7000 personas.

Además, las autoridades entienden que muchos hospitales de la Provincia no realizan el registro de sus pacientes por diversos motivos: desde falta de personal a fallas técnicas en las computadoras. “Estamos desbordados, el sistema de salud jujeño no puede seguir financiando visitantes extranjeros porque no estamos cuidando a nuestros ciudadanos”, agregan.