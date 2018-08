Aumentos de precios y problemas de stock: las primeras consecuencias del alza del dólar

La disparada del dólar, que hoy inició $39,60 y ayer tocó un techo histórico de $42, comienza a sentirse en algunos sectores. La incertidumbre puede resumirse con la frase "No hay precio". Una de las principales preocupaciones está relacionada con los supermercados, que dejaron de recibir algunos pedidos y pusieron tope para sus compras mayoristas en algunos productos, porque las grandes empresas restringen la reposición..

En diálogo con BigBang la representante de la Cámara de Supermercados Chinos, Yolanda Durán, aseguró que el panorama es preocupante: a la gran retracción de consumo que se mantiene desde hace meses se le suman las consecuencias del aumento del dólar.

Los mercados medianos y chicos son los más afectados.

"Vivimos la situación de incertidumbre. No hay precios ni parámetro de cuánto cobrar para no perder. Los proveedores no saben si con ese precio podrán reponer mercadería. Tampoco pueden stockearse. Los supermercados más chicos no tenemos la disponibilidad que tienen los hipermercados para acumular productos en depósitos de gran dimensión", explicó.

A eso, Durán comenta que desde el miércoles los almaceneros detectaron cambios en la entrega de pedidos y que ayer afectaron también a los supermercados. "Comenzaron a aplicar lo que se conoce como "tope de compra". Por ejemplo ayer los que fueron a comprar productos de la canasta básica debieron achicar las cantidades de su pedido porque no se lo vendían. Si querían 50 latas de tuco entregan 10, por ejemplo. Se trata de una dosificación de la entrega de los artículos", dijo y agregó: "La gran duda es a cuánto se deben vender los productos que se consigan".

Durán espera con ansias las medidas que anunciará Macri.

Esta semana, Durán estuvo presente en la reunión que mantuvieron el presidente Mauricio Macri y varios ministros con los representantas de las cámaras de supermercados. Pero no logró incluir esta preocupación en la charla. "Es como hablar con el aire, porque siempre dice que se ocupa de otros temas y no se pueden mover de la agenda que manejan para cada encuentro. Hablamos más de las cargas tributarias, que son muy altas. Y nos aseguró que está ocupándose del tema”, indicó.

OTROS COMPLICACIONES

El aumento de la divisa no sólo afecta a los comerciantes en cuando a los productos, sino que se refleja en todos los costos. "El alza del dólar hizo mucho ruido en dos días pero no es algo nuevo. hace meses que hay locales que amagan con continuar o no porque no llegan a pagar los impuestos, las cargas, los empleados. Además de esos costos los que alquilan el comercio padecen precios cada vez más altos".

Para finalizar, Durán afirma que esperan con ansias el anuncio de Macri. "Estamos expectantes sobre las medidas de que se anunciarán. Esperamos que sean para incentivar la economía. Ante este panorama, el comerciante que deseaba abrir otra sucursal o bien un local chico como un kiosko hoy duda y teme porque no sabrá si podrá mantener los costos y si podrá recuperar algún la inversión. La suba nos daña. Frena la inversión y más que nunca necesitamos trabajar".