Baradel no acata la conciliación y se suma a los docentes que protestarán en todo el país

La vuelta a clases quedó postergada para la Ciudad y para cuatro provincias debido al paro de 48 horas lanzado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). Pese a que la protesta pudo haber sido más grande, los gremios confirmaron acatar la concilicación obligatoria. Pero CTERA redobló la apuesta y decidió mantener el paro de actividades: la medida afecta a Corrientes, Chaco, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

En provincia, el gremio mayoritario del sector, liderado por Roberto Baradel, no acató la conciliación obligatoria dictada por el gobierno de María Eugenia Vidal. Al respecto, Baradel dijo que si los convocan para negociar mejores salariales van a ir al encuentro y piden que en ese caso haya una "negociación seria".

“Estamos llevando adelante una medida nacional de Ctera. La adhesión a la conciliación, acatar o desacatar, como dice hoy algún diario, nada de eso hay. Esta medida no es violatoria de ninguna conciliación obligatoria porque no estuvo ni objetada ni cuestionada por las autoridades. Es una medida de fuerza nacional”, afirmó el secretario general de Suteba y rechazó la multa de $ 600 millones que las autoridades bonaerenses ya adelantaron que podrían aplicarle a su sindicato por parar en el medio de una conciliación. Como si fuera poco, Baradel insistió en que la conciliación adolece de serios vicios legales, por ejemplo que no hay una citación previa.

Eduardo López: "Va a haber paros masivos y jornadas de lucha".

Antes de que hable el líder de Suteba, Eduardo López, secretario general de Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) sostuvo: "Decíamos por ejemplo que sin paritaria nacional no iba a haber más computadoras de Plan 'Conectar Igualdad' . No nos creían. Y no hay una sola computadora más para ningún chico", criticó y sumó: "Va a haber paros masivos, y en las provincias habrá jornadas de lucha. Los alumnas pierden un dia de clase, el docente un día de salario, per osi no luchamos perderemos el futuro", finalizó.