Basta de paros: el Gobierno porteño y los metrodelegados llegaron a un acuerdo

Luego de varios meses de conflicto, el Gobierno porteño y los Metrodelegados firmaron un acuerdo donde se resolvió, entre otras cosas, la reducción de las medidas de fuerza, se reconoció a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), y se negoció un aumento del 25% anual.

Los metrodelegados llegaron a un acuerdo con el Gobierno Porteño.

La medida fue comunicada esta tarde por el secretarios adjunto de la AGTSyP, Néstor Segovia, quien utilizó su Twitter para contar que el Gobierno porteño había finalmente reconocido de forma oficial a la asociación como representante de los trabajadores.

El gobierno terminó de reconocer a nuestro sindicato.. Hoy discutimos paritaria y firmamos un acta... viva la unidad de los trabajadores!!! pic.twitter.com/478OrJk8t0 — Nestor Segovia (@nestor_segovia) 30 de agosto de 2018

"Hoy discutimos paritaria y firmamos un acta", escribió junto a una foto que muestra el documento que aceptaron cumplir.

En conflicto con el subte comenzó hace varios meses, ya que los trabajadores reclamaban reabrir la paritaria porque aseguraban que el acuerdo del 15% de suba salarial era insuficiente.

Por eso mismo, durante este año los metrodelegados organizaron varias medidas de fuerza que incluían el corte del servicio, e incluso habían convocado un paro para este martes pasado, el cual después fue suspendido cuando desde la gestión de Horacio Rodríguez Larreta le propusieron a los trabajadores una nueva negociación.

Los trabajadores del subte deberán evitar cortar las vías para hacer sus reclamos.

Debido a esto, este jueves los metrodelegados y el gremio de la UTA se reunieron con con los representantes de la empresa concesionaria del servicio del subte Metrovías, y con el Gobierno porteño en la sede de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo de la Ciudad, y luego de aceptar el acuerdo, firmaron el acta.

Entre otras cosas, todas las partes se comprometieron a mantener un "diálogo continuo" y "respeto recíproco", al mismo tiempo que definieron un lapso de 15 días para tratar de solucionar los conflictos que surjan de ahora en adelante.

El acta que firmaron este jueves el gobierno y los gremialistas.

Del mismo modo, los metrodelegados prometieron "no realizar medidas de acción directa" en ese lapso de 15 días, y en caso de que no se encuentre una solución, deberán comunicar la decisión de un paro con cinco días de anticipación. Además, esa medida de fuerza no deberá afectar el bloqueo de las vías.

Por último, desde los gremios confirmaron que llegaron a un nuevo arreglo en lo que respecta a la paritaria, por lo que quedó decidido que habrá un aumento anual del 25.5%, más una recomposición del 3,6%, una suma fija de $4000 y la eliminación del descuento de Cuota sindical compulsiva.