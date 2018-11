Bebés prematuros: cuáles son sus derechos, los de sus padres y porque no se respetan

Del 12 al 18 de noviembre se lleva a cabo en la Argentina la Semana del Prematuro. La Secretaría de Salud de la Nación y Unicef organizan todos los años una campaña que tiene como principal objetivo dar a conocer los derechos que tienen los niños que nacen prematuros y que muchas veces no se respetan.

En Argentina la Semana del Prematuro se lleva a cabo desde el 12 al 18 de noviembre.

Cuando un bebé nace de forma prematura, en lugar de volver a su casa con sus padres para comenzar su integración a la familia, se debe quedar internado de forma obligatoria en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, lo que resulta una situación de alto impacto para sus papás.

Como la familia pasa por una situación de estrés y de desconocimiento, muchas veces no están al tanto de los derechos que su hijo tiene. Esto significa que se si se cometen errores en su cuidado, los padres no suelen darse cuenta porque ni siquiera saben qué cosas corresponden o no.

Por esto mismo, Unicef y la Secretaría de Salud de la Nación desde hace nueve años llevan adelante una campañapara crear conciencia sobre los derechos que tienen los niños, y entre ellos, se habla de ser "alimentados con leche materna" y de "estar acompañados por su familia todo el tiempo", dos cosas que muchas veces no se cumplen.

Los bebés que son prematuros nacen entre la semana 23 y la 36.

Aunque en algunos casos se desconoce la razón por la cual el trabajo de parto se inicia antes de tiempo, lo cierto es que en otras ocasiones los nacimientos prematuros se pueden dar por gestación múltiple, por infecciones y por la falta de crecimiento intrauterino, además de, por supuesto, la existencia de peligro en la salud materna o la del bebé.

Según explicaron a BigBang desde la Secretaría de Salud de la Nación, del total de niños que nacen por año en la Argentina (son alrededor de 700.000), el 1,1% son prematuros y generalmente de esa cantidad, el 65% sobrevive.

Muchos de ellos no lo logran porque nacen antes de la semana 23, cuando aún falta mucho desarrollo. Un parto se considera “a término” cuando se produce entre las 37 y las 41 semanas de gestación, y todos aquellos nacimientos prematuros se dan entre las 23 y 36 semanas, cuando todavía el bebé no está del todo preparado para adaptarse a la vida fuera del útero.

Los prematuros deben estar en Cuidados Intensivos Neonatalaes.

Los derechos de los prematuros

Los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer y a ser atendidos en lugares adecuados.

El recién nacido tiene derecho a recibir atención acorde a sus necesidades, considerando sus semanas de gestación, su peso al nacer y sus características individuales.

Los recién nacidos prematuros tiene derecho a recibir cuidados de enfermería de alta calidad, orientados a proteger su desarrollo y centrados en la familia.

Los bebés nacidos de parto prematuro tienen derecho a ser alimentados con leche materna.

Los prematuros tienen derecho a ser alimentados con la leche de su madre.

Todo prematuro tiene derecho a la prevención de la ceguera por Retinopatía del Prematuro (ROP).

Un niño que fue recién nacido prematuro de alto riesgo debe acceder, luego del alta neonatal, a programas especiales de seguimiento.

La familia de un recién nacido prematuro tiene derecho a la información y participación en las decisiones sobre su salud a lo largo de toda su atención neonatal y pediátrica.

Los bebés prematuros deben estar con su familia todo el tiempo.