BigBang en Montevideo: cómo es comprar y consumir marihuana legal en Uruguay

Plaza Independencia, Montevideo. A metros del edificio de la Presidencia de Uruguay se siente el olor a marihuana que fuma un hombre mientras camina a paso tranquilo. A unas cuadras, por la emblemática avenida 18 de Julio se repite el aroma que se desprende del cigarrillo que comparten dos chicas menores de 30 años. Nadie se da vuelta, ni se sorprende, ni se impacta: desde fines de 2013, la ley permite la producción, comercialización y tenencia para fines medicinales y recreativos.

La marihuana se vende en paquetes y hay dos variedades.

Desde que se aprobó la ley impulsada por el entonces presidente José “Pepe” Mujica hasta que la marihuana llegó a las farmacias pasaron casi cuatro años. Recién a mediados de 2017 comenzó la venta, que es sólo para uruguayos o nacionalizados mayores de 18 años que deben inscribirse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Se pueden comprar hasta 10 gramos por semana, con un límite de 40 por mes.

DE COMPRAS POR FARMACIAS URUGUAYAS

Sin embargo, un año y medio después de que comenzara la venta, BigBang recorrió Montevideo y relevó tres problemas. En primer lugar, muchas farmacias no venden el producto debido a una restricción de los bancos que amenazaron con cancelar cuentas porque entendieron que es una actividad ligada al narcotráfico. Además, los consumidores aseguran que el producto escasea porque la demanda es mayor a la esperada. Por último, los productores señalan que el negocio no es rentable. Por gramo, cuesta U$S 1,30 (a la cotización de este viernes del Banco Nación en Argentina, poco menos de $50).

“Hay una restricción a la capacidad de producción: dos toneladas por año, 160 kilos por mes por empresa (la cultivan dos). Es muy poco, se acaba siempre”, explicó Fernando Saicha, el argentino fundador de Symbiosis, una de las dos compañías que cultiva la marihuana que se vende para uso recreativo en Uruguay. Por la baja rentabilidad, Saicha vendió meses atrás su participación accionaria y ahora trabaja en otros proyectos vinculados al cannabis.

Fernando Saicha, el argentino que cultivó marihuana legal para abastecer a Uruguay.

Por momentos, para los consumidores es complejo encontrar las dos variedades de marihuana en las farmacias. “Se agota enseguida y hay momentos que no hay. Yo igual consumo en casa, el producto es de calidad, es flor pura, es lo ideal, no tiene otros componentes que no tienen valor”, detalló Marcelo, un consumidor que compraba diez gramos en la farmacia Tapie, de la ciudad vieja de Montevideo.

En julio de 2017, cuando comenzó la venta de marihuana legal había poco menos de 5.000 inscriptos en el IRCCA. Hoy, de acuerdo a datos oficiales, ya superan los 35.000. Pero las farmacias no son el único lugar donde se puede conseguir marihuana en Uruguay, donde el gobierno de Tabaré Vázquez estima que alrededor de 147 mil personas de entre 18 y 65 años consumen cannabis.

La ley habilita la producción, comercialización y consumo de cannabis fue sancionada en 2013.

La ley sancionada el 10 de diciembre de 2013 habilita el auto-cultivo de hasta seis plantas de marihuana, con una cosecha máxima de 480 gramos. Además, se permitieron los clubes de cannabis, que deben tener como mínimo 15 socios y como máximo 45 y deben tener una plantación proporcional a la cantidad de socios, aunque sin superar las 99.

SEMANA DEL CANNABIS

Desde este jueves y hasta el 22 de noviembre se llevará a cabo la Semana del Cannabis en la provincia de Santa Fe, donde habrá actividades vinculadas al uso medicinal, la producción de aceites, una asamblea de autocultivo y un debate sobre la legalización.

Además, el jueves se realizó una discusión de aspectos jurídicos y geopolíticos sobre el uso del cannabis en la Legislatura porteña, organizada por el Frente de Organizaciones Cannábicas de Argentina (FOCA). Las actividades culminarán el jueves 22, con una Marcha Nacional de la Marihuana en Buenos Aires.