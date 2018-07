Carlotto criticó el decreto de Mauricio Macri: "No queremos la militarización de nuestro país"

"No queremos la militarización en nuestro país, no sé qué pretenden, si es que quieren callarnos para que no protestemos".��Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion), en #CronicaAnunciada por https://t.co/o5ixut4x06 �� pic.twitter.com/s8IfeBz0xV