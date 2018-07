1 /4 Celebrá el Día del Amigo: opciones para salir a festejar y los regalos que BigBang tiene para vos Celebrá el Día del Amigo: opciones para salir a festejar y los regalos que BigBang tiene para vos Celebrá el Día del Amigo: opciones para salir a festejar y los regalos que BigBang tiene para vos Celebrá el Día del Amigo: opciones para salir a festejar y los regalos que BigBang tiene para vos

Como cada 20 de julio se suma una excusa para brindar con los que están en las buenas y en las malas. Ir a tomar algo, salir a comer, ir a bailar y juntarse en las casas son las opciones tradicionales que salen todos los años para el Día del Amigo.

Precios promocionales para los que elijan almorzar.

Williamsburg ofrece a un precio especial de hamburguesas con sabores renovados a un valor de $170 con gaseosa incluida durante el mediodía. Dirección: Av. Del Libertador 3883 Arco 1 (Paseo Marcela Iglesias, ex Paseo de la Infanta), Palermo.

Quienes paseen por San Telmo podrán degustar de las delicias de Deltoro: ofrecen hamburguesas artesanales, picadas, opciones ligeras y reconfortantes desayunos en un gran espacio de estilo industrial y moderno con mesas al aire libre y servicio de Take Away.

Del Toro, una opción de hamburguesas artesanales, entre otros platos.

Dirección en San Telmo: Bolivar 307, Palacio Raggio, CABA. También cuenta con locales en Esmeralda 928 y Bernardo de Irigoyen 366.

Para que la comida compartida con amigos tenga un plus The Black Palate Experiencie ofrece distintas experiencias all inclusive recorriendo bares, vinotecas y restaurants emblemáticos de Buenos Aires.

Un brindis distinto con amigos.

El tour comienza cuando se pasa a buscar por sus casas a los participantes de una velada especial. El viaje se realiza en una combi con capacidad para 20 personas y son recibidos por los anfitriones, Max Ortiz y Cheme Basualdo. Un grupo de coordinadores serán los encargados de ir calentando los motores para lo que será un recorrido de entre 4 y 5 horas especialmente diseñado para el Día del Amigo, con cuatro stops en cuatro barrios porteños distintos.

1° Stop, Nápoles Bar, Barracas: El sueño cumplido de un hombre que pasó su vida rodeado de antigüedades. Una réplica del Titanic en medio del salón, una Maseratti, guerreros mongoles y un mundo por descubrir. Aquí los espera un aperitivo italiano y una vera pizza napolitana hecha a la vista.

2º Stop, CCCP Bar, San Telmo: Una mamushka gigante, fotos de la ex Unión Soviética, banderas y El Kremlin de fondo que hará pensar que el Mundial aun no terminó. Atendido por sus dueños rusos, allí degustan picada típica y vodka tirada preparada en casa como en Rusia, con pepinillos y miel o de grosellas negras.

3° Stop, Shout Brasas & Drinks, Retiro: Acunando un concepto bien argentino, esta antítesis de los speakeasy no deja de sorprender con su barra compuesta de los mejores cócteles y una selección de vinos por copa que da que hablar. Su cocina a la vista los invitará con unos finger food hechos a la parrilla y una bebida a la carta.

4º Stop, Wecabber Random Bar, Palermo Hollywood: Con su imponente barra industrial no deja de crecer en el boca en boca de todos los noctámbulos. Un poco del legado del rock nacional decora sus paredes, canillas artesanales y una misteriosa Pandora Box que los puede llevar a dónde quieran. Cervezas y una Mighty Burger cerrarán una noche memorable.

"La experiencia está pensada como un all inclusive, de manera tal de que de que solo se tengan que ocuparse de pasarla bien y disfrutar con sus amigos”, aseguraron los organizadores.

A la hora de regalarse las opciones varían mucho dependiendo el nivel adquisitivo y las costumbres. Puede ser desde un vino, como por ejemplo Aimé cabernet sauvignon vale $165, un chocolate por menos de $100 o hasta un elemento de belleza como las plantillas Amopx por $250. Todo vale para mimar a nuestros amigos.

Kafka está ubicado en Humboldt 1391, Palermo.

Pero como la amistad no sólo se celebra el viernes 20, Kafka Bar ofrece distintas opciones para todos los horarios y para toda la semana. Los combos combinan hamburguesas, risottos o albóndigas acompañadas de la mejor cerveza artesanal y una línea de tragos de autor.

Dirección: Humboldt 1391, Palermo.

Para los amantes de las reuniones donde todo es para picar, la mejor opción es Estadio La Guitarrita. Se trata de un bar en el barrio de Núñez que invita a vivir la pasión del fútbol en cada uno de sus espacios, y que cuentan con pantallas LED que transmiten todos los partidos de la Súper Liga Argentina y otras ligas del mundo.

Estadio La Guitarrita: Toda la noche del viernes 2x1 en cervezas.

Además cuenta con mesas de metegol, Play Station 4 y mesas de beer pong ideales para disfrutar con la mejor compañía. Y como si fuera poco, sumaron una promo de 2x1 en todas sus cervezas para el viernes 20. ¡Mejor imposible!

