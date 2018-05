Celos, polleras y reclamos: porque sacaron a Melina Fleiderman de la pantalla de C5N

El jueves de la semana pasada, Melina Fleiderman hizo su última aparición en la pantalla de C5N. Debido a su ausencia en el programa que conducía todas las tardes, llamado Minuto a minuto, muchos fanáticos de la periodista comenzaron a preguntarle a través de Twitter qué era lo que había pasado.

Aunque Fleiderman explicó en las redes que el cambio no fue decisión suya, en diálogo con BigBang aclaró que, a pesar de que no la despidieron, la corrieron del programa de la tarde por pedido del dueño del canal, Fabián De Sousa.

Melina Fleiderman fue desplazada del programa que conducía durante la tarde.

"Me llamaron a una reunión el gerente general y el gerente de noticias para decirme que no había ningún argumento, ni ningún motivo profesional ni personal, pero que el accionista de la empresa, Fabián De Sousa (está preso por evadir $ 8.000 millones de impuestos), aún a pesar de la situación personal que está viviendo, está muy preocupado porque yo no siga más en el programa de la tarde", sostuvo la conductora.

Sobre esto, aclaró que sus jefes le explicaron que no estaban para nada de acuerdo con la decisión, pero que debían seguir las órdenes, por lo que esperaban poder hacerla partícipe en otro programa del canal.

"Yo pregunté si había algún requerimiento de alguien que le hubiera hecho ese pedido al dueño de la empresa, y me dijeron que era una posibilidad, porque habían solicitado eso", dijo y agregó que de todos modos desde C5N le ofrecieron otra propuesta, y que como a ella no le parecía correcto, le dieron una licencia para que pudiera pensar durante algunos días cómo quería seguir.

"No fui despedida, fui desplazada del horario que estaba hace cinco años por pedido del accionista", comentó por último en comunicación con este portal.

Según pudo averiguar este portal, lo que ocurrió con Fleiderman está relacionado con un problema directo entre la periodista y su compañera, Daniela Ballester.

Hasta hace unos meses atrás, Ballester estaba al frente del noticiero de la mañana, aunque desde marzo pasó a conducir por la tarde el programa Minuto a minuto, con la compañía de sus colegas, Julián Guarino y Melina Fleiderman.

@rafaelgarofalom Una publicación compartida de Daniela Ballester (@ballesterdaniela) el 6 May, 2018 a las 1:57 PDT

Antes, Fleiderman había sido convocada para estar a la mañana en un nuevo programa, pero como le ofrecieron participar en Morfi, pidió volver a la tarde para compartir la conducción con Ballester y Guariano.

Fuentes cercanas al canal, explicaron que lo que en verdad ocurrió es que Daniela Ballester, muy cercana a De Sousa, estaba disconforme con la participación de Fleiderman en el programa, por lo que pidió una reunión directa al accionista para pedir que a Melina Fleiderman la sacaran de la tarde, y la pusieran en otro horario.