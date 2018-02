Cinthia contraataca: dice que Defederico le provocó un ataque de nervios a una de las nenas

Si hay algo que no le gustó a Cinthia Fernández, fue la aparición de Matías Defederico en el living de Los Ángeles a la mañana. Fue ahí donde el ex futbolista de Independiente aseguró que la ruptura con la modelo es definitiva y señaló que se le acabó el amor por Cinthia. "Siento que se terminó el amor de parte de los dos", sostuvo el futbolista.

Una de las últimas fotos de Matías Defederico con Cinthia Fernández.

Esto fue la gota que rebasó el vaso, ya que al ver a su ex marido por canal Trece la protagonista de Mahatma lo bloqueó de todas las redes sociales y aseguró que le da “vergüenza ajena”. A su vez, como si esto fuera poco, Defederico deslizó que su ex no le permite tener contacto con sus tres hijas.

Furiosa por el descargo que el ex Huracán compartió en su cuenta de Instagram, Cinthia le envió una serie de mensajes a Ángel de Brito en los que asegura que el jugador no solo no quiere ver a sus hijas, sino que les promete ir a verlas y no cumple con su palabra.

"Nunca le prohibí nada. Lo bloqueé porque la conversación estaba bastante subida de tono. Si ama tanto a las nenas, no hubiera venido solo un día a Carlos Paz, no tres como dijo. Una de mis nenas todavía está con un ataque de nervios por el día que él no fue a buscarlas y no volvió más”, contó.

Según la cronista del programa Involucrados, Defederico solo estuvo un día y medio con sus hijas en Villa Carlos Paz, ya que prefirió irse solo de vacaciones a la costa. “Obvio que a Carlos Paz no viene nunca más. Porque lo que le hizo a la nena, no se lo permito. Es una de las gemelas, que en el jardín está súper compleja. La va a ver en mi casa, ya no les va a hacer daño", avisó.

En ese marco, la modelo precisó que tiene un video del ataque de nervios que le provocó Defederico a una de sus hijas. "Tengo un video del ataque de nervios de la nena, lo tuve que llamar para que reaccione porque la nena estaba mal. No voy a exponer a mi hija, pero que no me joda porque tengo eso y muchas cosas más", adelantó, visiblemente molesta.

Para Cinthia, todo este escándalo mediático es obra del futbolista para ser convocado al Bailando por un sueño. “Pidió ver a las nenas a través del abogado, por una cámara, y yo no estaba en casa. Así que no las pudo ver. Se muere por ir al Bailando y está haciendo de todo, así que lo que escribió sobre Mariano, las nenas, no me sorprende", cerró.