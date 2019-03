"Claudia había pedido el ADN": la historia oculta de Santiago, el presunto décimo hijo de Maradona

*Tres años atrás, BigBang encontró a Santiago, el joven de La Plata que, según Matías Morla, sería el décimo hijo biológico de Diego Maradona. A continuación, la nota que publicamos el 14 de septiembre del 2016.

Santiago tiene 15 años (hoy 18) y pelea por su derecho a la identidad. Quiere saber quién es su padre biológico. Su madre, antes de morir, y el hombre que lo crió -el único al que hasta ahora reconoce como su padre, más allá de lo que la biología indique- le dieron un nombre. El nombre es Diego Armando Maradona.

La historia es larga e intrincada: Natalia Garat murió en 2005, a los 23 años. En su lecho de enferma le pidió a Marcelo Fabián Lara que se hiciera cargo de su pequeño hijo y le dio una noticia impactante: el padre del chico era Diego.

Natalia inició así un juicio de filiación, pero poco después de su muerte, Marcelo decidió "frenarlo". Las dos razones que expone para esa decisión son atendibles: a) le "advirtieron" que si el examen de ADN resultaba positivo le quitarían a su hijo; b) Santiago acababa de perder a su madre y no era momento para sentarlo en el centro de un huracán.

Resolvió, entonces, esperar a que Santiago cumpliera 15 años, para que él mismo decidiera si quería ir adelante o no. Quiso el azar que los 15 de Santiago coincidieran con el momento en que Diego decidió recomponer su relación con Diego Jr., que ya tiene 29. Marcelo cree que su hijo está lo suficientemente maduro para enfrentarse a toda la verdad. Santiago está dispuesto a ir a fondo. Marcelo lo respalda.

Los dos acordaron contar su historia completa en BigBang.

Santiago, encapuchado. Primera imagen exclusiva de BigBang.

Hubo que sostener dos largas conversaciones off the record antes de que Marcelo aceptara hablar: que pudiera establecer que este periodista trabajaba de buena fe, que se convenciera de que su testimonio iba a ser respetado, que se sintiera a gusto en un encuentro personal.

Marcelo exhibió a este periodista fotos de Natalia, pero por el momento no quiso darlas a conocer públicamente, tal vez hasta constatar que esta nota está acorde con sus expectativas. Marcelo reveló la existencia de conversaciones grabadas entre Diego y Natalia, pero por ahora prefiere guardárselas. Tampoco quiso ninguna fotografía. "Aquí, lo importante es Santiago", dice.

Vive en un departamento equipado con lo justo y necesario. Dice que se mudó allí porque sabe que "lo de Diego va a explotar" y cuando eso suceda, no puede estar en la misma casa de siempre. Quiere anticiparse a los hechos. Recibe a BigBang con un amigo y socio y en un momento deja a este periodista a solas con él: "Esperame, voy a buscar a Santiago al colegio", dice. Al ratito se aparece con un chico que tiene el pelo larguísimo, que le tapa la cara, y una capucha que a su vez le tapa el pelo larguísimo. Santiago vive camuflado. Primero grabamos una entrevista con Marcelo, que conoce toda la historia. Hacia el final se suma Santiago. Luego filmamos otra con él. Marcelo sólo pidió que los ojos de Santiago fueran pixelados en imagen y en video. Las dos entrevistas serán publicadas hoy, en forma exclusiva.

Habla Marcelo Lara

-Me dijiste que Natalia trabajaba como modelo en un boliche. ¿En qué zona de Buenos Aires?

-En el centro de Buenos Aires, en ese momento estaba El Dorado, la Age, estaba acá en la ciudad de La Plata, también. Yo la acompañaba, estaba haciendo una campaña para una marca de ropa. Ahí nos fuimos conociendo, nos fuimos haciendo amigos. Yo sabía que ella estaba con el tema de la moda y todo eso, porque ella hacía sesiones de fotos, tenía conocidos en Buenos Aires, por el grupo que se manejaba, no me acuerdo qué agencias había... (Se interrumpe, como si estuviera juntando fuerzas). Más que nada lo que yo estoy haciendo es...

"Quiero contar la verdad desde el principio hasta el final

Quiero contar la verdad de todo desde el principio hasta el final. A Santiago se le prometió, una vez que tuviera sus 15 años, la verdad de todo. Desgraciadamente no está la madre para contarle bien las cosas, estoy yo. Desde el momento en que me enteré que Santiago era hijo de Diego, me lo dice ella antes de fallecer...

Diego en Argentinos Juniors, un par de años más grande que Santiago hoy.

-¿En qué circunstancias conoce Natalia a Diego?

-Ella era modelo, iba a hacer fotos, canales de televisión, estaba en el mundo de la moda...

-Y cuando ella empieza una relación con Diego... ¿te lo contó, te enteraste más tarde?

-No, yo me entero más tarde. Para mí siempre fueron como amigos. Nunca me dijo “Estoy saliendo con Diego”, ni yo tampoco me lo imaginaba.

-¿Había un grupo de amigos del cuál formaba parte Diego, que vos llegaste a integrar?

-Hay un amigo en común ahí de nosotros, de acá de la ciudad de La Plata. Muy conocido en la ciudad. Por ahora no lo voy a nombrar.

-¿Qué compartían? ¿Vida nocturna? ¿Salidas?

-Sí. Yo tuve dos negocios acá, dos restó bar en la ciudad de La Plata, y bueno, yo también estaba ahí. Tuve dos boliches acá en la ciudad de La Plata, Cuarto de milla, Farenheit...

-Estamos hablando de fines de los 90...

-Claro. En San Bernardo también tuve dos temporadas en la costa. O sea, estaba en el tema de las discos...

-Y Diego era habitué de alguna de esas discos...

-Y, claro, ha venido acá a la ciudad de La Plata. Ahí lo conocí yo también a Diego.

"Ella me dijo: 'Te voy a decir la verdad: mi hijo es de Diego...'

-¿Quién más formaba parte de ese entorno?

-...(Mira como vacilando, como diciendo que no quiere involucrar gente.)

A los 15 años, Santiago decidió ir hasta las últimas consecuencias.

-Alguien que se pueda nombrar si querés, alguien conocido, si no querés involucrar a desconocidos. Gente del entorno de Diego que conozcamos todos...

-Ferrito...

-Ferro Viera. Carlos Ferro Viera.

-Sí.

-O sea que Ferro Viera es testigo de esta historia.

-Sí. Y de la mamá de Santiago... Hay muchas amigas de ella...

-¿En qué circunstancias tomás conocimiento de la relación entre Natalia y Diego?

-Natalia me cuenta que era amiga de Diego, que Diego le daba una mano... Así empezó la historia. Cuando ella se enferma, que nos dimos cuenta que era grave esa situación, ella diez días antes de fallecer, me cuenta otras verdades más, que había tenido relaciones con Diego, que estaba con Diego, ahí me contó también la verdad de todo, y le contó también a dos abogados que los llamó en su momento, que firmaron y documentaron todo, y me dijo: “Te voy a decir la verdad, mi hijo es de Diego, yo siento que esto es así”...

"Santiago iba a nacer en un hospital y fue cambiado a una clínica privada

-O sea que cuando ella tuvo a su hijo nadie sabía quién era el padre...

-Bueno, yo quedé medio... él iba a nacer en un hospital y fue cambiado pero rotundamente de un hospital a una clínica privada. Automáticamente fue eso. Ahí me llamó la atención lo que pasaba...

-¿Y vos qué pensás? ¿Que Diego puso plata?

-Claro, en ese momento sí. Yo ahí tenía una duda sobre qué clase de amistad tenían, pero a Diego lo veía bien. Tenían llamados telefónicos, charlaban bien, nunca me llamó la atención como que hubieran salido, siempre lo interpreté como un amigo. Después caigo en un montón de cosas, ella me cuenta la verdad, me la confiesa, me la dice así, tal cual.

Diego en su juventud. El parecido existe: el ADN dirá la verdad.

-¿Cuánto tiempo estuvieron juntos Natalia y Diego?

-Comunicaciones tenían siempre y hablaban siempre que podían, y Diego el tiempo que estuvo...

"La relación se extendió durante años...

-Esto se extendió a lo largo de años, de meses, ¿de cuánto tiempo?

-Años. Cuatro, cinco, seis, siete, no lo recuerdo bien, pero años... Por ejemplo, cuando Diego estaba internado en La Pradera (en Cuba) también se hablaban... Hablaban cuando llamaba Diego desde La Pradera...

-¿Cuál fue la actitud de Diego al enterarse que había sido padre? ¿Qué es lo que te contó Natalia?

-Ahí es donde se cortó la relación también un poco. Se entera de la enfermedad de Natalia... la que venía y era amiga en ese momento era Samantha Farjat, también, la mejor amiga de Natalia en ese momento... Es más, Santiago a los 3 años se quedaba a dormir ahí...

Santiago: -Eso sí me acuerdo... Cuando me quedaba a dormir en la casa de Samantha...

(Retoma Marcelo): -Samantha fue muy humana y nos traía remedios para la enfermedad de Natalia... Después, bueno, cuando todo esto pasó (cuando se hizo público que había una demanda de filiación), yo me asusto un montón., que salió en los medios...

-¿Por qué te asustaste?

-Bueno, porque nada para mí mi hijo va a ser mi hijo toda la vida, es mi hijo del corazón. Yo quiero que sepa toda la verdad , cómo fue, y acá estamos.

-¿Natalia te pidió que te hicieras cargo de Santiago?

-Sí, a mí, a mi mamá y a la madrina de Santiago, contando también la verdad. Tres días antes de morir. Ya no se podía sacar ni el tubo de oxígeno.

-¿Qué edad tenía Santiago en ese momento?

-Tres años.

Santiago quiere saber toda la verdad.

-Contame cómo fue esa reunión...

-Ella presentía y sentía que ya no iba a estar en esta vida, ya no podía ni respirar. Yo llego una tarde adonde estaba internada, me encuentro que estaban un grupo de abogados, me dice quiénes son sus abogados, ella tenía una máscara permanente, ya no podía hablar mucho, hablaba dos o tres palabras y se agitaba. Y me encuentro con estos abogados, que eran la doctora Laura González, el doctor Gutiérrez, del estudio Etchegoyen... Ellos tres. Ahí firmaron un poder. Y ella me cuenta, con muy pocas palabras, porque mucho no podía decir, "Mirá Marcelo, esto te lo dejo para que Santiago sepa la verdad de todo, el papá de Santiago es Diego, esto es lo que siento yo, te lo quería decir, esto es todo. No quiero que te separes nunca de él ni vos ni tu mamá. Y me mandó llamar a la tía de ella, que se llama Mara, y desde ese momento desde que ella no está nosotros tres nunca nos desunimos... Y después siempre se habló, siempre... Yo estaba nervioso porque esto estaba en Internet, nunca lo pudieron sacar de Internet, de las redes, Santiago juega mucho, esté siempre en las redes, está conectado, y bueno, un día se va a enterar de todo y obviamente yo no le voy a ocultar la identidad y voy a pelear por los derechos de él.

-¿El juicio de filiación empieza en vida de Natalia?

-En vida, sí.

-¿Y cuál fue la reacción de los Maradona?

La primera reacción estuvo bien, no fue mala. Fue después... Lo último que me acuerdo fue que uno de los abogados -que no eran abogados de él, eran abogados de Claudia Villafañe- pidieron un ADN privado, que eso te lo puede decir la doctora Laura González como fue... Ahí a mí me daba mucho miedo que se lo llevaran a él, me asustaban, me había peleado con toda mi familia porque no querían saber nada...

-¿Qué? Te amenazaban con que si el ADN daba positivo...

-Sí, que se lo llevaban a Santiago... Ni siquiera me importaba absolutamente nada. Que termine todo, nada más. Después, de grande, la empezábamos a pelear juntos, que pelee por sus derechos y sus cosas.

-¿Con Diego llegaste a hablar de esto?

-No, siempre por intermedio de abogados.

"Ella estuvo en el partido homenaje con tres amigas invitada por Diego. Vino con plata que él le había regalado.

-¿En algún momento Diego mostró predisposición a conocerlo a él?

-Cuando viajábamos a Buenos Aires ella fue a visitarlo con Santiago. Ella tenía que hacer unas fotos, y la habían invitado para la despedida que hizo Diego.

2001. Partido homenaje: Diego recibe una plaqueta de Mauricio Macri. En la platea estaba Natalia con tres amigas.

-El partido en la cancha de Boca...

-Claro, en el partido en la cancha de Boca ella estuvo ahí con tres amigas que las invitó Diego, con las entradas, con todo... Inclusive vino con plata que Diego le había regalado... También una vez fuimos al shopping en el Paseo Alcorta, nos quedamos ahí, y ella me dijo después que lo quería visitar a Diego, y se lo muestra a Santiago en una casa donde vivía Mirtha Legrand.

-Esto quiere decir que llegaron a compartir algunos momentos juntos.

-Sí, Diego, Natalia y Santiago sí...

-Sabiendo Diego que Santiago era su hijo...

-Yo supongo que sí porque hasta ahí yo no lo sabía.

-Y vos me dijiste que Diego había ayudado económicamente...

-Sí... lo sé, vi plata, vi dólares... No sabía bien yo, pero yo sabía que había plata, porque ella me decía “No, salí, hice una participación , estuve en tal boliche, hice esto...

-¿Me dijiste que Natalia conserva conversaciones con Diego?

-Sí, tenía un teléfono, esos teléfonos antiguos que tenían los CDS chiquitos...

-¿Por qué las grababa?

-No, por el contestador, a veces por ahí atendía el telefóno contestador y se quedaba grabando... Y Diego la llamaba tocando tambores, haciendo ruido, como diciendo Dale , atendé...

-Ella me contó también que conocía a Guillote, a Guillermo Coppola. Él hace poco salio y no lo desmintió esto, dijo que Diego ayudó a mucha gente...

-Y en todos estos años vos decidiste, de común acuerdo con Laura, interrumpir el juicio de filiación hasta que … ¿Cómo se interumpe un juicio? ¿No es que una vez iniciado un juicio de filiación no se puede desistir?

-No, no se da de baja nada,el juicio siguió. Yo desisto de las primeras charlas y conversaciones porque no quería saber nada.

-Un poco asustado porque no querías que te sacaran...

-Claro, bueno... Mi hermana, mi familia, mis cosas, nadie entendía nada...

¿Hubo alguna clase de amenaza, de intimidación?

-No, eso no.

-De pronto hace un par de años hubo una revelación con Jana, y Diego se hizo cargo de Jana. Todo el mundo sabía de la existencia de Jana, pero de pronto trabaron una relación padre-hija, y ahora parece que sucede lo mismo con Diego Jr. ¿Qué efecto produjo en ustedes eso?

-Yo lo que te puedo decir es que se da una coincidencia total porque Santiago cumple 15. Bueno, salió lo de Diego Jr., gracias a Dios, después de haber dicho que escupía hijos y demás, después de 30 años de lucha que tuvo ese chico... Yo espero algo mucho mejor para Santiago, que tenga una comunicación más rápida. A partir de ahora, vamos a estar todos para poder pelear con él. Creo que Diego Jr. también dijo en el diario Clarín que no sabía mucho la historia pero que se enteró hace poco y que bienvenido sea si hay otro hermano también. Y bueno, nada, él está ahí haciendo sus contactos, sus cosas . Que se sepa la verdad de todo, Mucho se dijo en su momento que Natalia era menor...

-Bueno, si era menor, no es lo que importa ahora.

-Exacto, lo que importa ahora es que se sepa la verdad, que él pueda saber, que se haga el ADN. Que él pueda saber... Que Diego esté y lo escuche y lo vea y … Pienso que Diego no va a decir que no a un montón de cosas. Más allá de este momento, él no lo puede negar, no puede negar la verdad. Esto se sabe hace mucho tiempo ya.

-¿Cuál creés que va a ser la reacción de Diego?

-Y, cómo hacen siempre … en todos los medios van a tener reacciones malas, van a decir cualquier cosa, pero estoy yo ahora para contar la verdad de todo. Nadie va a poder mentir. Santiago hoy no tiene a la mamá para defenderlo como lo defendió Sinagra a Diego, estuvo siempre. Estuve siempre educándolo yo y dándole todas las cosas y ahora él está acá con la verdad y estamos acá para eso. La reacción ...algunos se van a poder enojar, otros sí, otros no, pero acá hay una absoluta verdad y se está sabiendo a partir de hoy...

-Vos empezaste una relación con Natalia cuando se cortó lo de Diego...

-Y, éramos amigos, amigos, amigovios... En su momento se usaba eso...

-¿De qué falleció Natalia?

-Dicen que falleció de cáncer de pulmón y en realidad falleció de Cáncer de Ewing, cáncer en el hueso ilíaco.

-¿Qué edad tenía cuando murió?

-23.