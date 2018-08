Claudio Zin contra el aborto: "Nadie va a llevarse un tallo de perejil si hay educación"

El ex ministro de Salud de Daniel Scioli, Claudio Zin, realizó una serie declaraciones polémicas hoy en el programa de radio en donde participa en radio La Red sobre su postura sobre la despenalización del aborto. “Busquemos un pañuelo para reclamar la educación que la gente necesita. Busquemos un color”, afirmó el médico cuando realizó una breve exposición sobre sus conceptos sobre el aborto.

Zin, que fue propuesto por el presidente Mauricio Macri como embajador en Suiza pero jamás se respondió el placet, prosiguió reclamando que en vez de una ley para la despenalización se debería realizar modificaciones en el sistema educativo. “En los países en los que el aborto no mata mujeres no lo hace porque son países desarrollados que tienen más acceso a la salud y más bienestar. No es un tema de ley de por medio. La ley ordena las cosas. Pero si no llegamos a cubrir necesidades básicas de la gente vía educación esto va a seguir ocurriendo”, afirmó el médico.

El ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin.

Ayer se conoció el caso de una mujer que falleció como consecuencia de un aborto mal practicado en la provincia de Buenos Aires. Si bien su identidad no se dio a conocer si se supo que el motivo de su muerte fue intentar interrumpir un embarazo con una rama de perejil lo que le provocó una infección fatal. Después de varias horas de luchar por su vida la mujer, de 24 años y madre de dos chicos, murió en el hospital Magdalena Villegas de Martínez de Pacheco.

“Seguimos reclamando leyes que hoy no tienen ninguna posibilidad de ser votadas y después promulgadas. Busquemos una ley que lleve a le educación a la gente hasta el lugar más recóndito de este país porque nadie va a evitar llevarse un tallo de perejil si no hay educación de por medio”, concluyó.