Claves de la semana: "Angry" Macri, crecimiento del desempleo y nuevos procesamientos para CFK

1. "Estoy caliente, por si no lo notaron": la advertencia de Macri a todo su gabinete

Macri reconoció que su apdre cometió un delito.

En la reunión de Gabinete ampliado en el Centro Cultural Kirchner, Mauricio Macri reafirmó sus finalidades electorales para este año respondiéndole -aunque sin nombrarlo- a Roberto Lavagna. "Cada vez estoy más convencido del camino que hemos tomado, pero también quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron", señaló. "Siempre me calentó la mentira y otra vez escuchar a los que vienen a proponer ese maravilloso atajo. Es inaguantable, no lo puedo soportar más", afirmó.

2. La Cámara rechazó la recusación planteada por Stornelli y respaldó a Ramos Padilla

El Gobierno había formalizado la denuncia contra el juez Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura

La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la primera recusación presentada por el fiscal Carlos Stornelli contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, por lo que el magistrado fue confirmado al frente del expediente en el que se investiga una supuesta red de espionaje ilegal integrada por el falso abogado detenido Marcelo D´Alessio.

Stornelli faltó a todas las convocatorias a prestar declaración indagatoria que le hizo Ramos Padilla con el argumento de que la había recusado por pérdida de la imparcialidad. El juez lo volvió a citar para el próximo martes. Una de las posibilidades, de concretarse un nuevofaltazo es lo que lo declara en rebeldía.

Los camaristas marplatenses Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza sostuvieron que de losplanteos formulados por la defensa de Stornelli no surgen elementos que permitan afirmar que Ramos Padilla actuó con parcialidad manifiesta o prejuzgamiento, "más allá de la disconformidad que con su convocatoria a prestar declaración indagatoria tuviere el fiscal".

3. Bonadio vs. Cristina: el juez la volvió a procesar con prisión preventiva

Cinco son con prisión preventiva y le fueron dictados por el juez federal Claudio Bonadio.

El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner en dos causas por presuntas irregularidades en la transferencia de subsidios públicos a empresas de trenes y colectivos. Se trata de desprendimientos de la llamada “causa de los cuadernos”. Así, Cristina sumó su décimo procesamiento, de los cuales cinco fueron dictados con prisión preventiva por el juez Bonadio.

El lunes Bonadio la había procesado, también con preventiva, por sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado, una de las causas por las que se encuentra detenido el ex ministro Julio De Vido y su ex mano derecha, Roberto Baratta.

4. Víctor Manzanares, el ex contador "K", fue aceptado como arrepentido: "A mí me tenían de boludo"

Manzanares fue aceptado como arrepentido.

Víctor Manzanares, el ex contador de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, fue aceptado este jueves como un nuevo arrepentido en la causa por los cuadernos de la corrupción por parte del juez federal Claudio Bonadio, quien homologó el acuerdo al que llegó con la fiscalía. Manzanares seguirá por el momento detenido con prisión preventiva en esta causa y en la conocida como "Los Sauces", ya enviada a juicio oral. La homologación del acuerdo habilitará ahora la realización de medidas de prueba y otras decisiones vinculadas a sus dichos. El 5 de febrero último, el ex contador del fallecido Néstor Kirchner y de la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner compareció en la fiscalía de Carlos Stornelli y aportó detalles sobre operaciones del matrimonio presidencial vinculadas a sus propiedades.

5. En el primer fallo "político" del año, la Corte rechazó la re-reelección en La Rioja y Río Negro

a decisión de la Corte es clave en el futuro político de ambas provincias.

La Corte Suprema de Justicia rechazó el viernes la re-reelección para los gobernadores Sergio Casas y Alberto Weretilneck, de La Rioja y Río Negro, que pretendían volver a competir por un tercer mandato a pesar de que la ley se los prohíbe, debido a que ambos fueron vicegobernadores de sus provincias antes de convertirse en mandatarios. Antes de que el máximo tribunal firmara el veredicto, el jueves el gobernador riojano anunció que se pospondrán las elecciones, sin fecha. Lo llamativo es que pesar de que se trata de casos similares, la Corte falló con distinta mayoría: sobre el caso La Rioja la re-re fue rechazada por unanimidad; sobre Río Negro hubo mayoría de Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, por sobre los votos de Elena Highton y del presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz.

6. Puerta a puerta: las compras desde el exterior llegarán a los domicilios desde abril

Se podrán ingresar al país 12 envíos al año de U$S 50 cada uno, no acumulables.

El servicio puerta a puerta internacional a través del Correo Argentino se simplificará desde el 1° de abril. Todo el trámite se podrá realizar de manera online, por lo que ya no será necesario ir a retirar paquetes a la Aduana. A partir de abril se podrán ingresar 12 envíos de hasta 50 dólares cada uno, no acumulables. El objetivo es simplificar el ingreso de productos desde el exterior sin la necesidad de ir a retirarlos al Correo Argentino, como parte de un plan del Ministerio de Producción y Trabajo.

7. El desempleo urbano creció al 9,1 % y se sumaron 260 mil desocupados

El desempleo llegó al 9,1% en el último trimestre de 2018

La desocupación trepó al 9,1 por ciento en el último trimestre de 2018, según el último informe sobre empleo difundido el jueves por el Indec. La cifra representa un 1,9 por ciento más que en el mismo período de 2017. Hay 1.185.000 personas que buscan empleo pero no lo consiguen, de un total de 13 millones que representa la población económicamente activa.

En un año se sumaron 260 mil personas a la cantidad de desocupados. Además, el estudio reveló que hubo un aumento de los trabajadores subocupados - quienes tienen empleo pero no cubren una jornada completa - y hoy representan al 12 por ciento de la población, alrededor de 1.557.000 personas.

8. Tras difundir el parte médico de Florencia, Cristina Kirchner regresó a la Argentina

La ex presidenta y senadora por Unidad Ciudadana Cristina Fernández de Kirchner arribó a Buenos Aires durante la madrugada del viernes, proveniente de La Habana, Cuba, a donde viajó la semana pasada para visitar a su hija, Florencia Kirchner, quien permanece en la isla realizando un tratamiento médico.

El jueves Cristina publicó en sus redes sociales el parte médico de Florencia, donde se detalla que padece un “trastorno de estrés postraumático”, síndrome purpúrico en estudio y un linfedemaligero, entre otros. La semana pasada Cristina había difundido un video en el que relataba que la “persecución” que sufrió su familia fue lo que le había provocado los problemas de salud.

9. Estuvo cinco días en coma y cuando se despertó acusó a su esposa de querer matarlo: quedó detenida

Leonor Báez atacó a su marido e intentó fingir su suicidio.

Leonor Báez, de 50 años, fue detenida en las últimas horas en Quilmes junto a su ex novio, después de que la Justicia la comenzara a investigar por haber intentado matar a su marido y hacer pasar la situación por un supuesto suicidio. Según se determinó, la pareja comenzó su romance en enero, y tras un mes de relación, se casaron. Aunque las cosas parecían marchar sobre ruedas, las sospechas empezaron hace dos semanas, cuando Héctor Eduardo Ramírez fue encontrado colgado de una viga en una de sus gomerías. Aunque la víctima estuvo grave, después de estar cinco días en coma se despertó, y denunció que su esposa lo había querido matar en complicidad con su ex.

10. Equipo casi completo: Maradona reconocería la paternidad de un décimo hijo

Maradona tendría 10 hijos en total.

El joven se llama Santiago Lara y es de la ciudad de La Plata. Tiene 18 años y el caso fue revelado en 2016 por BigBang. El abogado de Diego Maradona, Matías Morla, aseguró que están al tanto del caso y aseguró que si avanzan los reclamos de filiación y los datos de ADN lo confirman, el ex DT de la Selección estaría dispuesto a reconocer la paternidad.

Si se confirma la noticia, sería el décimo hijo que reconocería Maradona. Semanas atrás su abogado reveló que el ex futbolista había tenido tres hijos en la Cuba, con dos mujeres distintas. Luego se le sumó uno más, por lo que, de confirmarse, serían 10 hijos.