Claves de la semana: Superfinal, Chocobar a juicio oral y las armas según Patricia Bullrich

1. Un detenido por el crimen de Jorge Bustamante quedaría en libertad: dicen que fue víctima de un "chantaje sexual"

Jorge Bustamante fue asesinado luego de un robo.

Jorge Bustamante apareció muerto el pasado 28 de octubre en el lago Langueyu, en Tandil, luego de haber estado desaparecido durante cinco días. Por el crimen hay tres jóvenes detenidos, aunque recientemente la hermana de Emanuel Ramírez confirmó que el sospechoso podría salir en libertad la próxima semana, ya que se está por demostrar que no tuvo relación con el trágico hecho.

La hermana de Ramírez decidió defender públicamente a su hermano, y hace algunos días usó el Facebook del detenido para explicar que el acusado conocía de antes al abogado Claudio Castaño, actual defensor de Morales, y reveló que el letrado había amenazado a Ramírez por no querer tener relaciones sexuales con él. En la misma sintonía, el sospechoso declaró, y además de explicar que al momento del crimen él estaba en la casa de su novia, también habló de las amenazas que recibió días antes de la muerte de Bustamante, de parte de Castaño.

2.La política de seguridad de Patricia Bullrich: "El que quiera andar armado, que ande armado"

Patricia Bullrich habló de más.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una insólita declaración vinculada al uso de armas por parte de la población civil. La frase despertó polémica y rechazo en las redes sociales, donde recibió innumerables críticas. “El que quiere estar armado que ande armado y el que no quiere estar armado que no ande armado, Argentina es un país libre. Nosotros preferimos que la gente no esté armada”, disparó Bullrich.

3.Duros con el Muñeco: River va a la final, pero habrá una muy fuerte sanción a Gallardo

Gallardo dio una conferencia este viernes.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, aseguró en conferencia de prensa que "no hay argumentos" para que a su equipo lo "saquen" de la histórica final de la Copa contra Boca, situación sobre la que se expedirá la Conmebol en las próximas horas. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no tendrá en cuenta el reclamo de que realizó Gremio en las últimas horas y oficializará que la final será entre Boca y River. A su vez, el organismo anunciará la durísima sanción que le impondrá a Gallardo por incumplir las normas.

De esta manera, el DT del Millonario recibiría una sanción de 6 meses a 1 año sin poder dirigir partidos internacionales.Pese a esto, a Gallardo sí se le permitirá dirigir el Mundial de Clubes –torneo al que accede el campeón de la Libertadores- en el caso de conseguir el título para River por ser un evento organizado por la FIFA. Por último, a la institución de Núñez se le impondría una elevada multa en dólares (50 mil) por el incumplimiento de la sanción que el técnico decidió obviar por “sentimental” en Brasil.

4.Por los aumentos, las ventas de nafta cayeron casi un 7 por ciento en un año

La suba de las naftas ronda el 5 %.

Desde la Cámara que agrupa a los estacioneros de todo el país advirtieron que las ventas bajaron un 6,65 por ciento en septiembre, si se la compara con el mismo período del año pasado. Aseguran que en el caso de las naftas premium, la caída es de hasta un 27,5 por ciento. Es por los sucesivos aumentos registrados este año - ya aumentó en 13 ocasiones - que incrementaron un 65 por ciento el valor del combustible.

Si se comparan las ventas de agosto a septiembre, la caída es aún más profunda y supera el 10 por ciento. En el caso del gasoil, la caída fue del 7,84 %, mientras que la súper cayó un 4,95 %. El sábado volverían a aumentar los combustibles, en promedio un 5,5 por ciento.

5.El yerno de Lázaro Báez denuncia un robo, extorsiones y amenazas: "Me piden millones y no tengo nada que ver"

Un grupo de desconocidos se metió a la fuerza en la estancia Monte Negro, ubicada a 80 kilómetros de la Río Gallegos. Según la denuncia, el ataque lo produjeron cuatro hombres encapuchados. A los propietarios los mantuvieron retenidos por cerca de 33 horas. Los golpearon en algunas oportunidades, los intimidaron e intentaron todo el tiempo averiguar la ubicación del presunto dinero enterrado en un contenedor que suponían que tiene Muller. Los dueños de la propiedad asaltada son amigos de Marcos Muller, pareja de Luciana Báez, hija del empresario K, Lázaro Báez.

6.Declaró el médico que atendió en la salita a Lucía Pérez tras el abuso y complicó a los acusados

Lucía Pérez fue asesinada en 2016.

La segunda audiencia por el juicio contra los acusados de haber asesinado a Lucía Pérez, la joven que murió en Mar del Plata en octubre de 2016, trajo complicaciones para los tres detenidos, ya que el miércoles declaró ante los jueces el médico que atendió a la chica de 16 años cuando la dejaron en una salita de emergencias ubicada en el barrio Playa Serena.

En su declaración, el profesional argumentó que la víctima llegó al establecimiento de salud ya muerta, lo que contradice la versión de los sospechosos, quienes argumentan que Pérez se descompensó repentinamente luego de consumir droga y mantener relaciones sexuales con uno de ellos.

Según explicó a BigBang el abogado de la familia de la víctima, Gustavo Adolfo Marceillac, hasta ahora los sospechosos negaron siempre los hechos que se le imputan, aunque lo que se cree es que Farías abusó sexualmente de Lucía Pérez y la drogó, a pesar de que sabía que la chica tenía problemas con los estupefacientes.

7.El policía Chocobar irá a juicio por matar a un ladrón durante un robo

Se trata del policía que en diciembre del año pasado asesinó a un ladrón por la espalda, que escapaba tras haber apuñalado a un turista en el barrio porteño de La Boca. En enero, Luis Chocobar fue recibido y respaldado por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sin embargo, ahora la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso de queja presentado por el uniformado de la Policía de Avellaneda, que deberá enfrentar el juicio oral y público y modificó la imputación: era acusado por homicidio en el uso de la legítima defensa y el máximo tribunal lo cambió a “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento de un deber”.

8.Sergio Moro, el juez que condenó a Lula, aceptó ser el ministro de Justicia de Bolsonaro

Moro es juez federal desde 1996.

El juez Sergio Moro, responsable en primera instancia de la operación anticorrupción Lava Jato (Lavadero), aceptó la invitación del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para ser ministro de Justicia a partir del próximo 1 de enero. "Después de una reunión personal, en la que se discutieron (temas de) política, acepté la honrosa invitación", dijo Moro en un comunicado tras un encuentro con Bolsonaro en Río de Janeiro.

9.Gabriela Michetti dijo que los desocupados deberán "crearse su propio trabajo"

Michetti y su desafortunada frase.

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, pasó por Canal 9 de Mendoza y dejó una definición insólita para el futuro de los argentinos: "Hay que generarse uno mismo su trabajo, porque el trabajo tradicional que te ofrece una empresa va a ser muy chiquito (...) porque las empresas que vienen a invertir tienen mucha tecnologización (...) pero vos tenés que generarte tu propio mercado".

10."Pity" Álvarez era consciente de sus actos y va a juicio oral por homicidio agravado

"Pity" Álvarez está acusado de haber matado a balazos a un vecino.

A menos de cuatro meses de que Cristian “Pity” Álvarez -se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde julio- acabara con la vida de Cristian Díaz, la causa por haber asesinado de cuatro disparos al joven en el barrio porteño de Villa Lugano fue elevada este jueves a juicio. La medida fue adoptada por el juez nacional en lo Criminal y Correccional 4, Martín Yadarola, quien declaró clausurada la instrucción y remitió el expediente a sorteo para que se designe el tribunal que va a intervenir.