Claves de la semana: inicio del G20, la Libertadores se muda a España y horror en Tolosa

1.Por primera vez en Latinoamérica, comenzó la cumbre del G-20

La postal con los líderes del G20.

En el marco del Grupo de los 20 (G-20), que se realiza por primera vez en Latinoamérica, el presidente y anfitrión Mauricio Macri recibió a los líderes de las naciones que integran la cumbre y aseguró que se abordarán durante este día y medio temas tales como el futuro del trabajo, la infraestructura del desarrollo, estabilidad financiera, la sustentabilidad climática y el comercio internacional, entre otros.

Macri abrió el G20 remarcando la importante de la cumbre y mostrándose “orgulloso” de que se lleve a cabo por primera vez en al Argentina. “Nunca convergieron en la historia de la Argentina tantos lideres al mismo tiempo y lo tomamos como señal de apoyo y reconocimiento a la presencia y al desempeño que está teniendo la Argentina en el escenario global”, dijo.

Y agregó: “Sobre todo después de tantos tiempo de aislamiento. Esta es la primera cumbre del G20 en Sudamérica y pasaron 10 años desde que jefes de gobierno y jefes de Estado del G20 se reunieron por primera vez. Convocados en Estados Unidos y con un espíritu de generar este espacio de diálogo que evitó en aquel momento una crisis financiera internacional”.

2. La final de la Copa Libertadores se muda al estadio del Real Madrid

La Libertadores se va para Europa.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, confirmó que la vuelta de la final por Copa Libertadores entre Boca y River se jugará el domingo 9 de diciembre a las 20.30 (España) o 16.30 (horario argentino) en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, al no estar dadas las condiciones para que el evento deportivo se lleve a cabo en la Argentina.

"Estamos dando un paso hacia adelante, independientemente del fallo, la administración siempre sigue y organiza. La decisión es que esta final se dispute con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. El partido se va a jugar el domingo 9, a las 20.30. Puertas abiertas para los aficionados amantes del fútbol, y para la hinchada de River y Boca", remarcó Domìnguez.

3.Aerolíneas suspendió su actividad por el paro del lunes

Muchos usuarios fueron afectados por esta medida.

La medida de fuerza había sido anunciada la semana pasada, como respuesta ante las 376 suspensiones por la asamblea y el posterior paro de hace veinte días. Por el paro, hubo 371 vuelos que fueron cancelados, lo que afectó a alrededor de 40.000 pasajeros. La empresa debió cancelar los servicios, los cuales fueron reprogramados. El martes, los gremios de Aerolíneas Argentinas llevaron a cabo asambleas entre las 4 y las 7 de la mañana en sus puestos de trabajo, por lo que otra vez se vio afectada la actividad. Protestan por el incumplimiento del pago de una cuota acordada en la paritaria.

4.Los acusados por abuso y femicidio de Lucía Pérez fueron absueltos

Lucía Pérez murió el 8 de octubre de 2016.

Matías Farías y Pablo Offidani fueron condenados sólo por la venta de drogas, pero el tribunal Oral N° 1 de Mar del Plata no los condenó por el abuso sexual ni el femicidio de la adolescente de 16 años que fue drogada y asesinada en Mar del Plata, en 2015. La familia confirmó que apelará el fallo. Los integrantes del tribunal, Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas sólo condenaron a los imputados por la tenencia de drogas para comercialización. Además, cuestionaron a la fiscal, María Isabel Sánchez, por haber “movido un país” con “una mentira”. "Casi ni se nombró nada a mi hija. No dijeron nada de la muerte y no dieron ni una explicación. Por mi hija, a los acusados no les dieron ni un día", le dijo muy indignado a BigBang Guillermo Pérez, el papá de la víctima.

5.Renunció Martín Ocampo, el ministro de Seguridad porteño

Ocampo renunció y en su lugar asumió Santilli.

Luego del bochornoso espectáculo que protagonizaron los hinchas de River –los cuales hirieron a varios jugadores de Boca al arrojarles piedras y otros objetos al micro que los trasladaba al Monumental este último sábado- y tras el pésimo operativo de seguridad de parte de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad CABA, le presentó su renuncia Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien no puso ninguna objeción al respecto y se la aceptó.

Con la salida del ministro de Justicia y del jefe del operativo, el área de seguridad porteña pasaron a manos de Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño. "Confirmando el compromiso de este Gobierno con la política de seguridad, es que el máximo responsable de este Gobierno después de mi, el vicefeje Diego Santilli, va a asumir el cargo en el ministerio de Seguridad", dijo Larreta.

6.El dueño de Techint, Paolo Rocca, fue procesado en la causa de los cuadernos

El CEO de Techint, Paolo Rocca, recibió un fuerte revés judicial.

Paolo Rocca fue procesado por asociación ilícita y cohecho a raíz de los supuestos pagos de su empresa para que el gobierno de la Argentina gestionara ante Venezuela la indemnización por haber nacionalizado la empresa Siderúrgica del Orinoco (Sidor), que pertenecía a Techint. Rocca, el hombre más rico de la Argentina, fue embargado por 4.000 millones de pesos. Los ejecutivos de la empresa Luis Betnaza y Héctor Zavaleta, ya habían declarado que le pagaron coimas al ex secretario de Julio De Vido, Roberto Baratta.

7.Detuvieron al santafesino que prendió fuego con kerosene a su novia en Brasil

Bernarda Massolo se encuentra complicada de salud, y debe ser trasladada a la Argentina.

Bernarda Massolo, de tan solo 20 años y oriunda de Santa Fe, permanece internada en grave estado en un hospital de la ciudad brasileña de Santa María, luego de que su novio, identificado como Ángel Gabriel Rolón (30), le causara graves quemaduras al rociarla conkerosene. El sospechoso, que estaba prófugo desde el lunes, fue apresado cuando caminaba por la calle, sin oponer resistencia, y trasladado a la prisión de Santa María, según informaron fuentes del caso.

La joven de 19 años se encuentra internada, pero en las últimas horas fue trasladada a una sala común, por falta de lugar en el centro médico, lo que provocó que se agarrara una infección en uno de sus pulmones y se complicara su estado de salud. Por esto mismo, su familia reclama la ayuda de la gobernación de Sante Fe, de donde son oriundos, para que consigan un avión sanitario que permita que la chica sea trasladada a la provincia para seguir su recuperación en el hospital Cullen donde hay un área especializada en quemados.

8.Mató a su hijastro, intentó matar a su ex y se disparó en la cabeza

Chirilo junto a Soledad, en el comienzo de su relación. Foto Facebook.

Juan Carlos Chirino asesinó de 16 puñaladas a su hijastro de 10 años. Todo comenzó en el domicilio situado en las calles 116 y 529, donde Chirino (27) atacó a puñaladas al hijo de su pareja, identificado por la policía como Ciro Peñalba (10). Tras matar al niño, el atacante baleó a su pareja, Soledad Andrea Marcos (32) y luego se encerró en una habitación con el arma, por lo que debió intervenir el grupo especializado Halcón de la Policía Bonaerense. Los policías rescataron a la mujer herida y la trasladaron en una ambulancia al Hospital Interzonal San Martín, de La Plata, donde permanece internada pero fuera de peligro ya que la bala le rozó el pómulo.

Tras el hecho, Chirino se atrincheró en una de las habitaciones de la casa con su arma y a partir de ese momento se inició la negociación con los mediadores del Grupo Halcón, que intentaron durante más de nueve horas que se entregara. Pero cuando el personal del grupo Halcón estaba a metros de la habitación, se escuchó una detonación y al entrar en la habitación se constató que el hombre se había disparado en la cabeza. Una ambulancia del Same que estaba en el lugar lo trasladó en grave estado al Hospital San Martín de La Plata, pero murió en el trayecto producto de las graves heridas.

9. Matan de un disparo en la cabeza a la hermana del "Turco" Naim

Leila Sibara fue asesinada de un disparo en la cabeza.

Leila Sibara, la media hermana del cómico "Turco" Naim atravesaba desde hace un tiempo una muy mala situación. Después de la muerte de su pareja y padre de sus hijos, la mujer de 27 años entró en una profunda depresión que la llevó a meterse en las drogas y a conocer a un hombre vinculado a ese mundo.Cuando se dio cuenta de que Luis Alberto Villalba era muy peligroso, quiso dejarlo. Fue entonces cuando su agresor la asesinó de un disparo en la cabeza en plena vía pública en Lomas de Zamora, donde ambos vivían.

10. Cerraron la causa por la muerte de Santiago Maldonado

El juez federal Gustavo Lleral cerró la causa por la desaparición forzada del joven tatuador.

El juez federal Gustavo Lleral cerró la causa por la desaparición forzada del joven tatuador Santiago Maldonado, iniciada a partir del hábeas corpus presentado el 2 de agosto del año pasado por la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH). Además, sobreseyó al gendarme Emmanuel Echazú, el único imputado en el expediente, que meses atrás fue ascendido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El juez Lleral tomó su decisión luego de conocer la pericia al DNI que realizó el INTA sobre los materiales que integran el documento nacional de identidad. Tras su decisión, los familiares de Santiago denunciaron que el propio Lleral les había dicho que estaba "apretado" para cerrar la causa.