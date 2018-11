Claves de la semana: paro en Aerolíneas, aumento de la Canasta Básica y la muerte del periodista

1. Pese al rechazo de docentes, alumnos y la oposición, legisladores de Cambiemos aprobaron la UniCABA

En medio de incidentes y fuerte presencia policial, el oficialismo logró en la tarde del jueves que se apruebe en la Legislatura porteña la ley que reformará el Sistema de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, proyecto que busca la creación de una Universidad Docente en la Capital Federal (UniCABA) y que es muy criticado por todos los sectores educativos: alumnos y docentes.

Luego de horas de debate y gracias al acompañamiento de Vamos Juntos, se consiguió finalmente la adhesión de todo el oficialismo para poder sacar la ley. A pesar de que 26 legisladores se pronunciaron en contra, otros 34 votaron a favor.

Hubo graves incidentes mientras el debate se llevaba a cabo en la Legislatura Porteña.

2. Urtubey dijo que unirse con Cristina es "estafar" a la gente

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, volvió a rechazar la posibilidad de sumar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al PJ Federal, la alternativa política pensada para las elecciones del año que viene y que ayer sumó el respaldo de siete gobernadores peronistas. "Sería estafar a la gente", aseguró el dirigente salteño.

"Estamos avanzando en la construcción de un espacio que pretende una respuesta a la enorme demanda ciudadana; plantea una mirada hacia futuro, salir de la lógica de la grieta y estamos trabajando fuerte para lograrlo. Ofrecemos una alternativa diferente alkirchnerismo", señaló, aunque también aclaró que pueden unirse a la fuerza todos los que quieran, mientras no se habla de "nombre propios".

Es crítico del sector que busca alinearse con Cristina Kirchner.

3. El precio de la canasta básica subió un 7,5% y una familia necesita $24 mil para no ser pobre

El precio de la Canasta Básica Total (CBT) que reúne la cantidad mínima de alimentos, indumentaria, y algunos servicios, que requiere una familia tipo para no caer debajo de la línea de la pobreza, ascendió en octubre a $ 24.241, es decir un 7,5% más que en septiembre.

Esto significa que el incremento de la canasta básica fue mayor que la inflación de octubre, que llegó a un 5,4%, lo que demuestras que el aumento de precios afecta más a los que menos tienen.

El Indec anunció que Canasta Básica subió un 7.5 % más que septiembre.

4. Tres barras detenidos y 18 policías heridos: el saldo que dejaron los destrozos a la salida de la cancha de All Boys

El miércoles por la tarde Atlanta le ganó como visitante a All Boys por 3 a 2 en el torneo del ascenso a la Primera A. Sin embargo, el festejo y la alegría terminó mal, cuando un grupo de barrabravas intentó agredir a los jugadores y a los dirigentes bohemios y se enfrentaron con la Policía de la Ciudad.

El terrible hecho dejó un saldo de 18 efectivos heridos, de los cuales tres tuvieron que ser trasladados de urgencia al Hospital Churruca, mientras que otros tres barras quedaron detenidos.

Por el hecho, la Justicia determinó que All Boys juegue sin público durante un largo periodo de tiempo, y también decidió pedirle un resarcimiento económico al club por los daños al material de la policía.

Sólo tres barras quedaron detenidos por los destrozos.

5. La autopsia del militante de la CTEP confirmó que murió al recibir un disparo por la espalda

Rodolfo Orellana, militante de la CTEP, fue asesinado el jueves durante una toma de tierras en el partido de La Matanza. En un principio la Policía negó que la muerte hubiera sido producto de un balazo, aunque ahora el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, aseguró en declaraciones a la prensa que la autopsia preliminar determinó el ingreso de un proyectil de arma de fuego en el omóplato, lo que le provocó la muerte.

Rodolfo Orellana tenía 36 años.

6. Aerolíneas suspendió a 376 empleados y los gremios anunciaron un paro para el próximo lunes

Aerolíneas Argentinas suspendió el martes pasado a 376 trabajadores por la asamblea que derivó en un paro el 8 de noviembre pasado, y que complicó las operaciones de alrededor de 200 vuelos, con unos 30 mil pasajeros afectados.

Por esto mismo, los gremios amenazaron con ir a un paro y hasta le pidieron al Gobierno una conciliación obligatoria. Debido a esto, la empresa finalmente decidió suspender todas sus actividades el próximo lunes 26, por lo que habrá más de 40.000 pasajeros afectados.

Aerolíneas Argentinas suspendió todos los vuelos del próximo lunes.

7. Elaskar declaró que su entrevista fue armada por Lanata y Barrionuevo para voltear a CFK

El miércoles declaró en el juicio oral el financista Federico Elaskar, el ex dueño de la financiera SGI, que fue supuestamente comprada por el empresario patagónico. Allí, dijo antes los jueces que era licenciado en finanzas y que había nacido en el seno de una familia de empresarios, aunque después se dedicó a hablar de la entrevista que le brindó hace años al periodista Jorge Lanata.

“A mí, Luis Barrionuevo y Jorge Lanata me llenaron la cabeza diciéndome que Lázaro Báez me quería matar. Y como yo creía que Báez me debía cuatro millones de dólares, pensé que era cierto que me quería matar. Yo tenía 25 años y acepté decir en televisión lo que ellos me dijeron que dijera. Fue una operación política contra el gobierno de Cristina, porque querían instalar que el dinero era del kirchnerismo”, aseguró.

Elaskar también dijo que los medios presionaron al juez Casanello.

8. Detuvieron al ex marido del modisto Carlos Di Doménico por los "cuadernos de las coimas"

Juan Manuel Campillo, el ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, fue detenido en Rosario este martes, después de que el juez federal Claudio Bonadio ordenara su prisión preventiva en la causa de los cuadernos de la coimas, donde se investiga el supuesto pago de sobornos a cambio de concesiones en obras públicas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el apresado aparece en la mira de la Justicia, ya que a mediados de este año el ex funcionario fue inculpado por la familia de su marido, el diseñador Carlos Di Doménico, quien falleció repentinamente en medio de un mar de dudas y silencio.

Carlos Di Doménico y Juan Manuel Campillo eran pareja desde hacía varios años.

9. Investigan por tráfico de drogas a la familia de Xiomara

Xiomara Méndez Morales fue secuestrada en el barrio porteño de Flores y hallada sin vida en el auto de sus captores en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Aunque al principio los investigadores no tenían un dato firme, en las últimas horas trascendió que la principal hipótesis es que la familia de la joven está relacionada con el tráfico de drogas y que la muerte de la chica podría haber sido por un supuesto ajuste de cuentas.

Se cree que la menor conocía a sus captores.

10. El teléfono del periodista Martín Licata se activó en varios lugares cuando ya estaba muerto

El periodista Martín Licata fue hallado sin vida el sábado pasado en un hotel alojamiento de barrio porteño de Flores, aunque su cuerpo fue reconocido varios días después, cuando su familia lo buscaba desesperadamente.

Según confirmaron los investigadores, el teléfono celular del joven de de 27 años desapareció de la habitación del hotel, aunque estuvo prendido en diversos lugares y por varias horas después que el periodista muriera. Esto permite sospechar que la chica con la que acudió al lugar fue la que se llevó el smartphone y los documentos, lo que la convierte en última persona que lo vio con vida y en una posible homicida.