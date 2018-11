Comenzó la cirugía para extraerle el tumor cerebral a Máximo Menem: su familia pide una cadena de oración

Máximo Menem fue visitado por su madre y sus cercanos muy temprano. Quisieron darle fuerza y cariño antes de la operación que se le practica desde la mañana de hoy por el tumor cerebral que le diagnosticaron recientemente. Se prevé que la operación dure más de ocho horas.

El menor fue internado de urgencia ayer en una clínica en Chile por sufrir fuertes dolores de cabeza. Una vez que se manifestó el síntoma los profesionales que los revisaron determinaron el diagnóstico y se elaboró el plan quirúrgico.

Sobre las expectativas de la intervención, la directora médica de la Clínica Las Condes en donde se encuentra Máximo, May Chomalí, aseguró que si bien el hijo de 14 años de Carlos Menem y Cecilia Bolocco se someterá a una cirugía de riesgo, son optimistas de que todo va a salir bien. “Estamos esperanzados en que vamos a tener una buena evolución, pero es absolutamente incierto”, afirmó ayer al momento de presentar el informe médico en el que se detalla que la ubicación del tumor es bastante positiva, y no afecta zonas muy relevantes, como el habla y la motricidad.

EL CUADRO MÉDICO

Máximo fue internado de urgencia el martes en la noche luego de que vomitara, en medio de un fuerte dolor de cabeza. Tras varios estudios, los médicos descubrieron el tumor cerebral.

Por el momento no hay detalles sobre el tumor, pero luego de la mitad de la cirugía se dará a conocer un primer informe. Por ahora sólo se sabe que es “grande”, pero su ubicación no afecta la parte motriz y verbal de Máximo. Es por ello que los médicos creen que tendrán buenos resultados luego de la operación. Sin embargo, “aún cuando hay esperanzas, el pronóstico es incierto porque no conocemos qué tipo de tumor es”, insistió May Chomalí.

“Es un tumor grande”, reiteró la directora médica al tiempo que precisó que “las características propias del tumor se van a saber después de la cirugía y con los resultados de la biopsia”.

Menem viajará para estar junto a su hijo.

Para llevar adelante la espera, los familiares de Máximo pidieron una cadena de oración. "Como familia lo agradecemos con el alma y esperamos seguir contando con sus oraciones y buenas energías para que salga todo bien (que de eso estoy segura)", posteó en Instagram Diana Bolocco, hermana de Cecilia, junto a la imagen de un corazón.

A su vez, el jueves la Justicia autorizó a Carlos Menem a viajar a Chile para la operación de su hijo. El senador y expresidente necesitaba el permiso de un Tribunal porque continúa involucrado en el juicio oral por el encubrimiento del atentado contra la AMIA. Podrá estar fuera del país desde el 15 de noviembre hasta el 20 del mismo mes, inclusive.