Cómo convertirte en un nanoinfluencer: ¿es posible conseguir canjes teniendo mil seguidores?

"Ser o no ser", comenzaba el monólogo que planteó William Shakespeare en Hamlet. Trasladando ese cuestionamiento a las redes sociales, muchos saben que desean ser influencers convencidos por lo que se difunde sobre ellos: tienen canjes, suben fotos y coleccionan likes, y acceden a experiencias por su nivel de su 'poder'. Pero claro, al no poder saber cómo aumentar la cantidad de seguidores el deseo se convierte en fantasía. No todo está perdido. Se considera "influencers" a los que portan más de 100.000 seguidores. Pero no son los únicos que logran captar atención de las principales marcas.

En las redes también son importantes los que se mantienen en un escalafón más abajo, pero que llegan a un gran público desde de sus redes sociales. Uno de esos grupos se los llama microinfluencers, es decir los que suman entre 10.000 y 100.000 seguidores. Pero, pese a ser el último escalón, los nanoinfluencers son los que más poder están obteniendo. Se trata las cuentas que a partir de los mil seguidores consiguen grandes descuentos, regalos o canjes por mencionar una marca.

NEGOCIO Y ESTRATEGIA

La nueva tipología que las marcas están abrazando en sus estrategias de marketing son los nanoinfluencers. Son nativos digitales, tienen entre mi y cinco mil seguidores y se especializan en temas de tendencia o grandes intereses que mueven a las masas. Pueden ser moda, belleza, viajes o tecnología y cobran o reciben regalos por cada foto, vídeo o recomendación de los productos que consumen.

Carecen de fama y parecen presentar un carácter efímero, pero lejos de ser debilidades, son sus fortalezas. Esos puntos son claves para que sus publicaciones sean más creíbles, genuinas y orgánicas. Su palabra ofrece tanta credibilidad como el consejo de un amigo.

La tendencia de los que promocionan productos de belleza.

Pese a que en Argentina las marcas que comenzaron a apostar por este tipo de usuarios de las redes son de corto alcance o bien son emprendedores que intentan sumarse a las estrategias de marketing que realizan las grandes firmas, en otros países hay casos para destacar. Por ejemplo, Movistar o Danone se sumaron a esta tendencia de interactuar con nanoinfluencers. Según los expertos, un nanoinfluencer logra un mayor porcentaje de conexión en sus seguidores en comparación a los números que produce una celebrity.

No es el anuncio del fin de los instagramers, por el contrario. Esto reconfirma que se generan nuevos espacios para cubrir distintos públicos y eso refuerza las estrategias específicas que se diseñan para cada promoción, sea de un servicio, producto o personalidad.

Los posteos de testers de productos por 'anónimos' tiene más rendimiento.

A su vez, abundan las empresas que realizan ventas de productos innovadores mediante publicaciones con información limitada, o con testimonios de usuarios pero sin mencionar la marca para que quieren empaticen con el posteo y desee adquirir el producto deba contactarse con ese usuario. De esta manera se concreta la venta y la difusión parece un secreto a voces.

CÓMO SER UN NANOINFLUENCER

Los nanoinfluencers pueden tener pocos seguidores, pero llegan a crear vínculos más profundos y tienen la “influencia” necesaria para lo que el marketing quiere conseguir. A la hora de publicitar un producto, servicio o idea no existen criterios delimitados sobre cómo hacerlo. Cada uno tiene su estilo y su forma de contar 'eso' que tengan para contar. En términos de marketing, su 'contenido' y sus 'formas de brindarlo' hacen su identidad. Eso es lo que captura a otros a 'seguir a ese difusor'.

Su palabra genera más confianza.

Son esenciales sus relatos, sus formas de fotografiar, de citar a la marca y si logran que sea natural mantendrán el perfil adecuado para empezar a expandirse y obtener más interés. Los intercambios o canjes que realizan con las marcas pueden ser por un plazo determinado o bien pautar un intercambio con una marca. Es el premio a mantener de forma constante la interacción de sus seguidores y con la firma. Pero no es tan simple como parece.

Puede ocurrir que una cuenta apueste pero por un hecho puntual. Por ejemplo, la imagen de un perro genera 'likes' y su dueño acumula seguidores lentamente y en poco tiempo alguna marca de productos para mascotas le envíe regalos para que se asocie esa identidad al 'pichicho'. Si, así de simple. Ocurre más de lo que imaginamos y hasta con los productos más insólitos. Pero para los que sueñan con canjes de lujo, sepan que por más que rueguen ser invitados en un hotel all inclusive en medio de una isla paradisíaca, deberán esperar un poco más...o no.