Cómo encontrar el amor en una App y que no te mientan en el intento

Ya son historia los tiempos en los que conocerse en línea era visto con cierta sospecha y cantidad de prejuicios. Vincularse online es hoy el principal modo de relacionamiento sentimental entre las personas gay y el segundo en heterosexuales. Todo indica que en breve será casi una rareza tener una cita que no se haya pactado de manera virtual.

Un reciente estudio de Josué Ortega (Universidad de Essex) y Philipp Hergovich(Universidad de Viena) reveló que la fortaleza de los matrimonios producto de citas online es mayor que la de los que se conocieron por la vía “tradicional”. Las parejas que se conocen virtualmente se divorcian menos y tienen menos chances de romper durante el primer año, mientras que sus integrantes reportan un mayor grado de satisfacción.

Cómo elegir la app adecuada

No es lo mismo buscar una relación casual que una con compromiso. Para saber dónde encontrar la pareja adecuada para nosotros, hemos de tener en claro qué es lo que buscamos en otro.

El 80 % de los usuarios de la app Match.com asegura estar buscando una relación comprometida. El 42% de las personas registradas tiene entre 50 y 59 años.

Siempre recomiendo hacer la “lista del amor” ya que quien no sabe lo que quiere encuentra lo que no debe. En la lista sugiero enumerar cuestiones como edad, intereses, educación y ciudad a los fines de ser específico/a en la búsqueda y permitir que funcionen con efectividad los algoritmos del amor.

Como evitar las estafas virtuales

Una vez que entablamos un vínculo de manera virtual, es bueno que recabemos información acerca de aquel a quien recién estamos conociendo.

Googlear al candidato/a

Si el nombre no aparece es, por lo menos, una señal de alerta. Las redes sociales también son una excelente fuente de datos.

Según el Estudio de los Solteros en Latinoamérica de Match.com, el 89% de los solteros latinoamericanos busca en Facebook el perfil de sus pretendientes, 12% analiza las imágenes de su Instagram y 9% revisa las publicaciones de Twitter.

Aún frente al crecimiento de otras redes sociales más visuales como Instagram, Facebook es una herramienta valiosa a la hora de buscar información sobre una potencial pareja: explorar los posts, fotos e interacciones de un potencial candidato permite realizar un diagnóstico preliminar y saber, por ejemplo, si existen intereses en común.

Hablar por video

Es una excelente forma de evitar estafas online. De este modo, podemos cotejar si el perfil coincide con la persona que está del otro lado de la pantalla. Es importante no tener miedo a preguntar cuestiones como estado civil, ciudad de residencia, etc. Nadie que no tenga nada que ocultar vacilará en responder a estas cuestiones.

La seguridad ante todo

A la hora del encuentro, es fundamental que sea en un lugar donde haya gente, preferentemente a la luz del día. Nunca hay que brindar el domicilio ni recibir a desconocidos en casa. Tampoco subir al automóvil de la persona a quien recién estamos conociendo. Ya habrá tiempo para todo si la relación prospera. Recuerda, el amor de tu vida puede estar a un clic de distancia