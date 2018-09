Cómo es la ovodonación, el procedimiento solidario al que sometió Eva Anderson

Evangelina Anderson donó sus óvulos para que otras mujeres puedan ser madres. Lo definió como un aporte, su granito de arena para que otras puedan cumplir su sueño de ser madres. Para conocer más sobre cómo es el proceso y de qué se trata, BigBang consultó con especialistas en medicina reproductiva y un abogado para ahondar en los aspectos médicos y legales.

Las mujeres de menos de 43 años que presentan baja calidad ovárica encuentra en la ovodonación una posibilidad para ser madres. El director médico de Procrearte, Carlos Carrere, explicó que lo más difícil del inicio del proceso de recepción de óvulos es asumir que necesitará un procedimiento que no imaginó.

"Lo más difícil es la decisión de la paciente. Es el duelo de la paciente. Es tener que asumir que para ser madre tendrá que recurrir a una práctica que no se habían imaginado. Una vez que supera ese duelo va a tener muchísimas posibilidades de lograrlo. Porque el útero no envejece, lo que envejeció fue la semilla. Si le ponemos una buena semilla, posiblemente va a germinar en ese terreno", afirmó.

Con el objetivo de ayudar a otras mujeres que tienen el deseo de ser mamás pero no pueden, Evangelina Anderson tomó la decisión de donar sus óvulos. Lo contó hace unos meses con través de una publicación en su cuenta en Instagram, en donde detalló todos los exámenes a los que se sometió para llevar a cabo su cometido.

"Tomé una decisión que venía pensando hace rato y tenía mucha ilusión y ganas. Sí, ganas de que con mi pequeño granito de arena pueda hacer feliz a otras mujeres que desean ser mamás. Ayudar a cumplirles ese sueño que tanto anhelan: hoy voy a donar óvulos de forma voluntaria", explicó en sus redes sociales.

¿Cómo es el perfil de las mujeres donantes?

Carrere explica que, por lo general, las donantes son mujeres jóvenes que ya fueron madres, como es el caso de Evangelina. “Esas mujeres son las que entregan la semilla para poder generar un hijo. Son en su mayoría jóvenes, que ya fueron madres y que quieren donar sus óvulos para que otras mujeres puedan serlo cuando sus óvulos no se lo permitan”, así las define.

El especialista detalla que las donantes reciben un tratamiento similar al que son sometidas las mujeres que realizan fertilización in vitro. "Es estimulada hormonalmente, puede ser con pastillas, inyecciones o una combinación de ambas. Las inyecciones son subcutáneas. Se las autoaplica todos los días durante 8 a 10 días. En ese tiempo, se van desarrollando los folículos y cuando llegan a un tamaño coincidente con la posibilidad de recuperar óvulos maduros, se para la estimulación y 48 horas después se aspiran esos folículos", sostuvo.

Es importante también remarcar que no es una práctica quirúrgica. "Se hace en quirófano, se aplica una pequeña sedación a la mujer para que no haya molestias, pero no es una intervención quirúrgico. Es necesario cumplir ese día un reposo relativo y al dia siguiente vuelve a su vida habitual”, sumó.

De cada donante se pueden extraer entre 8 y 14 óvulos y es posible realizarlo en varias oportunidades. En general se realiza tres veces al año y algunas mujeres hasta 6 ó 7 veces en su vida.

"No corren riesgos ni la receptora, ni la donante. Ambas son estudiadas. La atención está puesta no solamente en la cavidad uterina de la receptora, sino en sus condiciones clínicas, en su presión arterial, en su función cardíaca, en su densidad ósea..."

CUESTIONES LEGALES

Al momento de tomar la decisión de donar es importante conocer el marco legal. Para ello, Carlos Massolo, asesor legal de Procrearte, lo definió como un acto altruista y elogió a Anderson por darlo a conocer.

"Como ocurre en todos los casos de las donantes explicamos a las donantes que su donación es un acto noble y altruista. Una vez que la mujer donó los óvulos no puede reclamar la maternidad de ningún niño que nazca por la utilización de los mismos", afirmó. Pese a ello, la donante está obligada a brindar todos sus datos para que sólo si un juez lo solicita la empresa brinde su identidad.

"Es importante decir que estas donaciones implican resguardo de todos los datos personales y médicos de la donante. Los datos médicos quedan a disposición de los padres y solo con intervención de un juez se puede averiguar la identidad de la donante”, sumó.

A su vez, sumó que la destinataria de esos óvulos no puede saber información sobre la donante. Por ejemplo, quien reciba los óvulos de Evangelina no lo sabrá".

Para finalizar, desde el centro de reproducción asistida concluyen que es excelente el gesto de Evangelina debido a que es una figura pública y generará algún efecto contagio de oferta de óvulos que ayudará a tantas mujeres a cumplir el sueño de ser madres”.