Cómo hacerse millonario en India

Creo absolutamente necesario aclarar que no estoy hablando de “millonario” en términos monetarios. Además, sepan que si realmente hubiera una forma de volverse rico en India y yo accediera a ella, seguramente no la compartiría con nadie y la aplicaría para mi propio beneficio. Ah, ¿ustedes no? ¡Bueh! Dicho esto y para que no se me tilde de egoísta, puedo afirmar que sin embargo les proporcionaré información de este país cuya visita implica un “antes y un después de India” en cualquier mortal.

Para empezar, es fundamental decir que India no conoce de grises: gusta o no gusta, no parece haber términos medios. Es cierto que la realidad y las creencias chocan mucho con las del turista medio, incluso para aquél que visita el país con fines espirituales. Pero es allí donde, a mi juicio, radica el verdadero valor de esta nación. Por eso, si hay algo que uno debe llevar a este destino, además del pasaporte, la visa de India y el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, es la mente abierta. Casi podría asegurar que migraciones debería exigir esta última condición por sobre todas las demás.

Yo, particularmente, les puedo garantizar que en India vi cosas que nunca había visto en mi vida. Y que cuando aterricé en Buenos Aires me dije “no vuelvo nunca más”, pero bastó que pasaran apenas diez días para que yo tomara conciencia de lo que había significado mi viaje por ciudades como Nueva Delhi, Varanasi, Khajuraho, Agra y Jaipur que ya contaré en detalle en próximas columnas.

Durante mi estadía, viví el caos vehicular de calles donde conviven autos, motos, colectivos, taxis, tuc-tuc (mototaxis), rickshaws (bicitaxi), carros, peatones y vacas. Sí, como sabrán, las vacas son sagradas en India y hacen y deshacen a disposición con total impunidad. También hablando de situaciones caóticas, puedo detallar mi paso por el famoso mercado de Chandni Chowk, donde se puede encontrar absolutamente de todo y donde una maraña de cables puede ser la metáfora perfecta para entender el espíritu del lugar. Digamos que con esas dos experiencias arranqué mi viaje a India, después se fueron sumando muchas más. Ingresé al Gurudwara Bangla Sahib, un templo sij donde cada día comen cientos de personas en el piso, en un trámite super expeditivo porque detrás espera el siguiente comensal. Me acerqué hasta la tumba y mausoleo de Mahatma Ghandi. Presencié la ceremonia de Ganga Aarti, en Dasaswamedh Ghat (una de las escalinatas a orillas del Ganges, en Varanasi) e hice mi ofrenda de flores y velas a mis muertos. También a escasos metros de allí, en otro ghat, observé las cremaciones que, de resultar exitosas, liberaran el alma de los difuntos en cuestión. Disfruté del amanecer embarcado en el Ganges; sin dudas uno de los más increíbles que vi en mi vida. Entendí, o creí hacerlo, a toda esa gente que se bañaba en las aguas contaminadas como un acto de purificación.

Compartí su felicidad, la de los adultos, los niños, las familias enteras. Caminé entre la cenizas y calles donde gobernaban todo tipo de olores. Probé uno de los “chas” (tés) más exquisitos de mi vida de la mano de un vendedor ambulante. Conocí el sexo y la lujuria plasmados en los muros de los templos de Khajuraho, llamados comúnmente “del Kamasutra” porque inspiraron el famoso libro. Llegué hasta Agra y me deslumbré con el Taj Mahal y su fascinante historia de amor. Visité el Fuerte y los cenotafios en Orchha, construcciones cargadas de historia y opulencia. Observé anonadado a una vaca parada impune sobre la vía, demorando la salida del tren en Jhansi. Entendí realmente lo que es viajar amontonado en un tren, al punto de que un vagón como el que todos conocemos tenga tres pisos dentro.

En Jaipur caminé la calle, vi por primera vez en mi vida mingitorios al aire libre, saboreé un Thali (un plato real) servido en vajilla de oro en un antiguo palacio, conté hasta 50 de las 952 ventanas del Palacio de los vientos. Toqué las telas y los hilados más suaves y fascinantes. Probé las comidas más picantes y sabrosas de mi vida, aún cuando el picante nunca me gustó. Y podría seguir escribiendo por horas. En India descubrí un país con 5.000 años de historia. Vi la riqueza en templos, palacios y hasta en una procesión de casamiento en la calle con camello, elefantes, caballo, músicos, invitados y hasta colaboradores para armar los turbantes de los invitados. En India conocí de contrastes absolutos, viendo también la pobreza y la falta de agua. Y podría seguir por horas…

En India vi tanto y tan diferente que siento que ese destino me volvió inmensamente rico. Pero no en términos monetarios, porque no todo es plata en la vida.

*Publicista, escritor y viajero. Autor de Relatos de un HDP que viaja gratis por el mundo.