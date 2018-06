"Con mi Instagram aprenden y se divierten": cómo Bernardita Siutti logró ser "Mami Albañil"

Con más de 70 mil seguidores y sólo 300 publicaciones, Bernardita Siutti logró en pocos meses lo que muchos desean: ser una de las jóvenes más interesantes y prácticas de Instagram.

Madre de tres hijas, esposa y "albañil frustrada", Siutti logró con sus redes sociales y su vínculo con sus seguidores, que la reparación de una casa parezca algo sencillo e incluso, a veces también barato.

Bernardita Siutti empezó a usar el Instagram para compartir sus videos a fines del año pasado.

"Nunca trabajé de esto. Siempre fue un hobby para mí y no sólo por una cuestión económica, sino porque me gusta hacerlo", explicó Bernardita Siutti en diálogo con BigBang para darle comienzo a la charla.

"Buena para las actividades prácticas", pero "no tan prolija", así se describió esta mujer de 34 años que además de pintar, rasquetear y restaurar, se dedica también por la tarde a ser madre a tiempo completo.

Según reveló a este portal, su talento quedó en evidencia cuando se mudó con su marido a la casa en la que viven ahora. "Siempre me metía en cursos de manualidades, o pintaba una pared porque siempre fui buena para las actividades prácticas, pero a hacer obras empecé cuando me mudé a esta casa, que necesitaba muchas cosas", contó.

La cuenta "Mami Albañil" apareció por primera vez en Instagram en septiembre del año pasado, después de recibir muchos chistes y cargadas en un asado con amigos.

"Me decían 'qué te hacés la albañil con tu casa', así que yo los desafié y les dije que me iba a hacer un Instagram y que iba a tener miles de seguidores y ahora no lo puedo creer. Al principio me seguían sólo los conocidos, pero en el verano explotó y creo que es porque los seguidores encontraron una cuenta donde aprenden y se divierten", dijo sincera.

Como Siutti cree que el rubro de la construcción es bastante aburrido, trata de hacer sus explicaciones en vídeos que duran 1 minuto y que tienen de fondo canciones conocidas o del momento para hacer más amenas las explicaciones.

"Mami Albañil" se maneja siempre con su celular, y además de grabar ella misma los videos, también los edita. En relación a esto, según confesó, trata de responderle siempre a sus seguidores porque son quienes la ayudaron a llegar hasta acá.

"A los seguidores les contesto todo. No entiendo a la gente que tiene cuentas y no contesta. Si no lo hago me parece que soy una maleducada", aseguró.

Siutti, que antes tenía una empresa que alquilaba locaciones, ahora decidió que quiere dedicarse de lleno a restaurar casas para poder compartilo con sus seguidores. Sin embargo, ese no es su único proyecto. Confesó que llegó hasta este presente sin esperarlo y que, por eso mismo, va a dejarse llevar.

"Voy a seguir con esto y voy a sacar un libro donde voy a hacer tutoriales con fotos. Hoy ataqué el cuarto de mis hijas y estoy restaurando un sillón, que por ahí es lo que menos me divierte", dijo por último, antes de agregar: "Soy como me muestro en mi Instagram y creo que lo que le divierte a la gente es que haga todo de forma casera, si no fuera así, perdería la gracia".