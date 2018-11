Con un desopilante video, el comediante Radagast le pidió a Disney participar en "El Rey León"

Hace muy poquitos días se estrenó el trailer de la nueva película de "El Rey León", y dejó a todos muy ansiosos, ya que recién el film aparecerá en los cines en julio del año próximo.

Como suele tener acostumbrados a sus fanáticos, el comediante Radagast, llamado en realidad Agustín Aristarán, utilizó su Instagram para hablar del tema en uno de sus videos, donde además de interpretar partes del film, también le pidió a Disney que lo llamara para participar en la película infantil.

Con su especial humor, el artista inició un monologo frente a la cámara vestido con un disfraz de Simba, y luego actuó de forma irónica algunas escenas de la película.

"Acá esperando que me llame Disney para doblar la película del #reyleon me ayudan? Y arroban a @disney", pidió Radagast, y luego agregó sarcástico: "Chequeé varias veces el teléfono, el Whatsapp y no ha llegado la convocatoria todavía como para estar en la película".

Radagast sumó varias reproducciones en su video.

Como siempre, en pocas horas la publicación sumó miles de reproducciones, y muchos comentarios divertidos de quienes siguen fielmente al comediante en sus redes sociales.