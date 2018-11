Condenaron a un médico que tenía que operar a una mujer de hemorroides y le sacó la vesícula

Gloria Kraemer ingresó el 10 de noviembre de 2014 al Hospital Privado "Dr. Raúl Matera" de Bahía Blanca con la intención de someterse a una operación de hemorroides, luego de que un médico le diagnosticó el problema. Confiada en que las cosas iban a salir bien, la paciente entró al quirófano tranquila porque sabía que era una intervención rápida y sencilla.

Sin embargo, el malestar y las dudas se volvieron muy reales cuando el médico que la atendió le confesó que se había equivocado y que en lugar de operarla por hemorroides, le había sacado por error la vesícula.

Cuatro años después de aquel terrible suceso, a principios de este mes la Justicia determinó la condena para el doctor Luis Caviglia, a quien se le dictó 10 meses de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer su profesión.

Un cirujano se equivocó al operar a su paciente y le sacó la vesícula por error.

En primer lugar, Kraemer se atendió en el consultorio de otro médico, que fue quien le detectó su problema de hemorroides y le sugirió que se operara con Caviglia. Luego de una consulta y de muchos exámenes, el doctor coincidió con el diagnóstico de su par, y programó la cirugía para el 10 de noviembre de 2014.

"Al momento de llevarme a quirófano sobre mi persona se hallaba un sobre papel madera con todos los estudios y órdenes que se requerían para la intervención de hemorroides los cuales se ve que nunca fueron consultados por Caviglia. Es más, él me comentó que le había parecido raro que no hubiere en el sobre el estudio de ecografía abdominal pero que tal vez lo había olvidado, a lo que contesté que no, que estaban todos los estudios correctos para la intervención de hemorroides y que él no los había leído", aclaró la denunciante y agregó que al salir del quirófano comenzó a sentir dolores fuertes en el abdomen y al mirarse, detectó que tenía una cicatriz de tres centímetros, la cual no tenía relación con el problema que ella debía operarse.

En medio de una crisis nerviosa, las enfermeras llamaron al cirujano, quien finalmente acudió a la sala para decirle que por un error involuntario le habían operado la vesícula en lugar de la hemorroides. "Péguenme una trompada", le dijo sin muchas vueltas Caviglia a la familia de Kraemer, cuando salió a contarles lo que había pasado.

Según reveló la propia víctima durante su declaración, su compañera de cuarto debía ser operada de la vesícula, por lo que cree que allí se originó el error del médico.

"El día de la operación yo tenía una compañera de cuarto Susana Duran que se operaba de vesícula y yo le informé que me operaba de hemorroides y ella entró a la sala de operaciones antes que yo y luego entré yo y sintió que me iban a operar de vesícula a mí y les avisó que yo me tenía que operar de hemorroides y no le hicieron caso", contó la víctima en su declaración.

Lo cierto es que Kraemer denunció que, además de lamentar el maltrato que recibió por parte de su médico, tras la operación de vesícula empezó a sufrir varios problemas, ya que se le ocasionó una hernia que le provoca mucho dolor de panza y una enorme descompostura cada tanto.

Por todo esto, el 5 de noviembre pasado, cuatro años después del tremendo error, el juez José Luis Ares condenó por lesiones culposas gravísimas al doctor Caviglia, con una pena de 10 meses de prisión en ejecución condicional y la inhabilitación especial para ejercer medicina por el plazo de dos años.

"Lo que a mí más me dolió es que el Caviglia una vez que reparó en su error jamás me pidió perdón, sino que sólo se lamentó por su carrera, por su familia, y no por mi situación. A mí me faltó la palabra "perdón", si esta palabra hubiera existido yo no hubiera iniciado todo esto", dijo por último Gloria Kraemer.